United colors of Benetton sbarca nel metaverso e lo annuncia, quasi come una contraddizione voluta, con un’esperienza tutta da vivere all’interno di uno store fisico. Ecco di cosa si tratta più nello specifico e dove sarà possibile visitarlo.

Benetton sbarca nel metaverso

Chiunque passerà davanti al negozio di United colors of Benetton in Corso Vittorio Emanuele a Milano in questi giorni noterà un’invasione di rosa. Si tratta solo di un piccolo anticipo di quella che sarà l’esperienza nel negozio virtuale del brand.

Sì, perché come abbiamo già detto il brand trevigiano è solo l’ultimo di una serie di case di moda sbarcate nel metaverso. Per quattro settimane chiunque entrerà nel negozio non ne acquisterà i capi, ma accumulerà dei QR code con cui effettuare i propri acquisti nel negozio fisico.

L’iniziativa del brand

Con questa iniziativa il brand, secondo quanto spiegato da Antonio Patrissi, chief digital officer di Benetton Group, vuole creare una sorta di legame circolare tra il mondo fisico e quello virtuale.

Quasi come se l’uno non potesse esistere senza l’altro.

All’interno del negozio di Corso Vittorio Emanuele, in occasione della Milano Fashion Week, si terrà anche un’altra iniziativa, ovvero #playchange che vede il coinvolgimento di alcuni tiktoker molto cari alla GenZ: Giulia Paglianiti, Davide Vavalà e Anna Ciati.