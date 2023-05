Benedetta Vari: chi è la ballerina di Amici 22

Benedetta Vari è una ballerina di “Amici 22“, programma di Maria De Filippi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Benedetta Vari: chi è

Non abbiamo molte informazioni riguardo Benedetta Vari. Non si conosce la data di nascita, né l’altezza, sappiamo solo che è nata a Colleferro, nella città metropolitana di Roma e il suo soprannome è Benny. Appassionata di danza fin da quando era molto piccola, ha preferito però smettere nel 2020 per stare vicino alla madre malata e per aiutare in casa. Ha ricominciato a ballare entrando ad “Amici 22“. Queste le parole di Benedetta a riguardo:

“Mi sono fermata più o meno tre anni perché mia madre si è ammalata e sono stata vicino a lei. Non me la sentivo di continuare a viaggiare. Questa è stata un’occasione che non ho voluto perdere, forse qualcuno o qualcosa voleva che io ballassi ancora.”

Benedetta Vari: Amici 22

Benedetta Vari aveva già provato, nel 2019, a entrare nella scuola di “Amici”, il programma condotto da Maria De Filippi. Aveva sfidato il ballerino di latino Valentin, perdendo però il confronto. A febbraio del 2023 entra ufficialmente a far parte del cast di “Amici 22“, per volere del ballerino, insegnate e personaggio televisivo italiano Raimondo Todaro, in sostituzione di Eleonora Cabras. Benedetta Vari è stata però eliminata prima del serale. In quell’occasione ha ricevuto però una bellissima sorpresa. Ha firmato infatti un contratto che le permette di ballare come ballerina professionista nelle coreografie di Mattia, l’altro ballerino di latino americano. Benedetta è così potuta rimanere nella casetta anche se non potrà partecipare come concorrente alla fase finale del programma.

Benedetta Vari ha avuto dei problemi con un’altra concorrente di “Amici 22“, ovvero la ballerina Isobel Kiennar. La Vari avrebbe parlato alle spalle di Isobel. L’insegnate Simone Nolasco a fine aprile ha annullato un guanto di sfida che vedeva Isobel contro Mattia, in un passo a due in coppia con Benedetta. Queste le motivazioni dell’annullamento da parte di Nolasco:

“Questa settimana durante le prove del guanto di sfida ho notato una certa rigidità di Benedetta nei confronti di Isobel. Mi è capitato più volte di sentire dei commenti di Benny “questa non mi ascolta o questa non mi sente, se ne va per i fatti suoi. Purtroppo devo dire sinceramente che dopo un’attenta osservazione delle prove mi è sembrato che Benedetta sbagliasse o facesse in modo che le cose non andassero bene.”

Benedetta Vari ha risposto così alle accuse a lei rivolte:

“Non è possibile che io una cosa la faccia male di proposito, sono andata fuori di testa per questo guanto! Mi sentivo una cretina perché vedevo che Isobel non capiva e stava nel suo mondo. Non capivo cosa potevo o non potevo fare.”

Benedetta Vari: la vita privata

La ballerina Benedetta Vari è fidanzata con Simone Maselli, un calcatore che gioca nel Colleferro, e che ha già un figlio di 8 anni, col quale Benedetta sembra andare molto d’accorso. Se volete saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profilo di Instagram ufficiale che ha ben 49mila follower.