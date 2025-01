Un amore duraturo e un matrimonio complicato

Barbara De Rossi, attrice amata dal pubblico italiano, ha recentemente condiviso dettagli inediti sulla sua vita sentimentale durante un’intervista a Storie di Donne al Bivio. Oggi, la 64enne è felice accanto a Simone Fratini, con cui si è sposata a dicembre 2023 dopo sette anni di relazione. Tuttavia, il suo passato amoroso è costellato di eventi che meritano di essere raccontati, in particolare il suo primo matrimonio con Andrea Busiri Vici, un direttore della fotografia con cui ha condiviso solo due anni di vita coniugale.

Il tradimento che ha segnato una fine

Durante l’intervista, Barbara ha rivelato che la causa della sua separazione da Busiri Vici è stata un tradimento. Un’amica di lunga data, presente al matrimonio, ha avuto una relazione con il suo allora marito, un fatto che ha scatenato la rottura. La De Rossi ha già accennato a questo episodio in passato, ma ha aggiunto un particolare curioso: la donna coinvolta era una delle due amiche che aveva invitato al suo matrimonio. Questo tradimento ha lasciato un segno profondo nella vita dell’attrice, che ha scelto di non rivelare il nome dell’amica infedele, mantenendo il segreto anche con Mara Venier, presente alle nozze.

Un segreto condiviso e una lezione di vita

Barbara De Rossi ha dimostrato di avere una forte personalità, nonostante le difficoltà affrontate. La sua decisione di non rivelare il nome dell’amica traditrice è un chiaro segno di rispetto per il passato, ma anche di una certa saggezza. In un mondo dove il gossip regna sovrano, l’attrice ha scelto di mantenere la dignità e di non alimentare ulteriormente il pettegolezzo. Questo atteggiamento non solo la rende un esempio di riservatezza, ma offre anche una lezione importante su come affrontare le delusioni amorose con grazia e determinazione.

In un’epoca in cui le relazioni sono spesso messe alla prova, la storia di Barbara De Rossi ci ricorda che l’amore può essere complesso e che le ferite del passato possono insegnarci a scegliere meglio in futuro. Oggi, con Simone Fratini al suo fianco, l’attrice sembra aver trovato la serenità che merita, dimostrando che, nonostante le avversità, è possibile ricostruire la propria vita e trovare la felicità.