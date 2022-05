Nei mesi scorsi avevamo lasciato Caterina Balivo a “Il Cantante Mascherato” dove ha ricoperto il ruolo di uno dei giudici del programma di Milly Carlucci. Ora la conduttrice si prepara ad un ritorno in tv in grande stile. Stando a quanto si apprende, non sarà sulla Rai dove Caterina Balivo aveva condotto in passato trasmissioni come Vieni da Me e Detto Fatto, ma su Tv8.

Sull’emittente del gruppo Sky Italia sarà al timone di “Chi vuole sposare mia mamma?”, un dating show inedito che sappiamo già ci riserverà piacevoli sorprese.

Caterina Balivo sarà al timone di un nuovo programma: i dettagli

Il titolo da una prima lettura potrebbe per certi versi farci sviare. Il fulcro della trasmissione non saranno affatto i matrimoni quanto piuttosto il legame speciale tra i figli e le loro mamme.

L’invito soprattutto è quello di amarsi un po’ di più e volersi bene. Nulla toglie che se la mamma dovesse vivere un nuovo amore… la gioia sarà grande, ha spiegato Caterina Balivo in un post su Instagram.

La conduttrice: “Ho subito capito che mi sarei divertita tantissimo…”

Proprio sui social la conduttrice ha scritto un lungo post fornendo anche delle piccole anticipazioni su ciò che avremmo visto:

“Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”.

E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” su tv8. Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna! Quando Antonella d’Errico mi ha raccontato questo format by bluyazmine ho subito capito che mi sarei divertita tantissimo e ora spero che lo facciate anche voi”.