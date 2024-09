Autunno, tutti i benefici dell’uva

L’uva è uno dei frutti più amati al mondo e, oltre a essere molto buona, porta anche numeroso benefici al nostro corpo. Andiamo a scoprire quali sono all’interno di questo articolo.

Autunno, tutte le proprietà dell’uva

E’ tra i frutti più amati e consumati al mondo. L’uva è anche ricca di nutrienti e fa benissimo al nostro corpo ed è anche un anti-age naturale! Ma, prima di vedere insieme tutti i benefici del mangiare l’uva, soffermiamoci un attimo quelle che sono le sue proprietà:

E' ricca di Vitamine e minerali;

e minerali; E’ idratante perché contiene molta acqua;

perché contiene molta acqua; Contiene melatonina che aiuta a regolare i ritmi circadiani ed è quindi utilissima nei periodi di forte stress;

che aiuta a regolare i ritmi circadiani ed è quindi utilissima nei periodi di forte stress; Contiene il resveratrolo che ha un’azione antinfiammatoria, antibatterica, antifungina, diuretica, antiossidante, riduce il colesterolo, fluidifica il sangue, combatte gli effetti dannosi dei radicali liberi e depura il fegato.

Autunno, meglio l’uva nera o quella bianca?

Come tutti saprete esistono diverse varietà di uva, ma concentriamoci sulla distinzione più classica, ovvero quello tra uva bianca e uva nera. Ci sono differenze? Quale delle due è meglio mangiare? Diciamo che non c’è una grande differenza, dal punto di vista nutrizionale si equivalgono ma quella bianca contiene un pò più di zuccheri rispetto a quella nera. Va detto però che l’uva nera contiene una maggiore quantità di antiossidanti e quantità molto alte di fibre. Quindi l’uva nera ha la meglio su quella bianca, che comunque ha le sue proprietà nutrizionali, però ripeto, è più ricca di zuccheri. Per questo motivo l’uva è sempre meglio consumarla assieme a fibre o proteine, proprio per ridurre l’impatto glicemico.

Si ricorda che l’uva non è adatta ai bambini sotto i 4 anni poiché la buccia può risultare poco digeribile, e va consumata con moderazione soprattutto da chi soffre di alcune malattie come ad esempio il diabete.

Autunno, tutti i benefici dell’uva

Dopo aver visto quelle che sono le proprietà dell’uva e la differenza tra uva bianca e uva nera, andiamo a vedere insieme tutti i benefici del mangiare il frutto della vite:

Cuore: l’uva bianca contiene tanto potassio e fa benissimo al nostro cuore e aiuta anche nella rigenerazione dei tessuti e nella produzione di globuli rossi.

Idratazione: mangiare uva aiuta a mantenere idratato il nostro corpo, cosa assolutamente fondamentale.

Energia: gli zuccheri presenti nell'uva la rendono un frutto in grado di dare tanta energia a chi lo assume.

Stipsi: grazie al sue effetto diuretico e lassativo, l'uva è ottima per chi soffre di stipsi, inoltre aiuta anche la circolazione per chi ad esempio soffre di fragilità capillare.

Anti-age: sì, l'uva ha anche un effetto anti età.

Memoria: aiuta anche la memoria e al mantenimento della funzionalità cerebrale.

Riduce il colesterolo.

Ossa: migliora la salute delle ossa poiché migliora l'assorbimento di calcio allontanando così il rischio di osteoporosi.

Anti virale: l'uva è anche un potente anti virale ed è ottima per la cura dell'herpes simplex.

Questi sono quindi tutti i benefici dell’uva che però, si consiglia sempre di assumere in piccole quantità.