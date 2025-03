Le scelte educative di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, nota influencer e figlia del celebre cantante Eros Ramazzotti, ha recentemente condiviso le sue idee riguardo all’educazione del suo bambino, Cesare, nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza. Nelle sue storie su Instagram, Aurora ha chiarito che lei e Goffredo sono inclini a scegliere una scuola internazionale per il loro piccolo, che compirà due anni il prossimo 30 marzo. La giovane madre ha spiegato che entrambi hanno frequentato scuole di stampo internazionale e desiderano offrire a Cesare un percorso educativo stimolante e innovativo.

Un’educazione internazionale

“Siamo molto inclini a scegliere la scuola provata per nostro figlio”, ha affermato Aurora, sottolineando l’importanza di un’istruzione che vada oltre il semplice apprendimento accademico. La Ramazzotti ha condiviso i suoi ricordi positivi legati alla sua esperienza scolastica, evidenziando come un ambiente educativo stimolante possa influenzare non solo le competenze didattiche, ma anche la crescita personale e sociale dei bambini. “Ho dei bei ricordi di un percorso scolastico stimolante, innovativo, che mi ha insegnato tantissimo non solo a livello didattico, ma anche a livello umano”, ha aggiunto, esprimendo fiducia nel fatto che le scuole di oggi siano ancora più avanzate.

La famiglia allargata di Aurora

Oltre a discutere delle scelte educative per Cesare, Aurora ha anche parlato della sua famiglia allargata, menzionando la sorella Raffaela Maria, che compirà 14 anni quest’anno. “Mia sorella è la mia bimba che sta diventando una giovane donna, dolce, pungente e amorevole”, ha dichiarato con affetto. Aurora ha descritto il suo legame con Raffaela, evidenziando come il tempo trascorso insieme sia prezioso e come la giovane stia crescendo rapidamente. “Tra poco mi supera in altezza”, ha scherzato, mostrando il suo amore fraterno.

Un futuro luminoso per Cesare

Con la sua apertura e sincerità, Aurora Ramazzotti offre uno spaccato della sua vita familiare e delle sue aspirazioni per il futuro di Cesare. La scelta di un’educazione internazionale riflette non solo le sue esperienze personali, ma anche un desiderio di fornire al figlio le migliori opportunità per crescere in un mondo sempre più globalizzato. Con un occhio attento alle esigenze educative e un cuore pieno d’amore per la sua famiglia, Aurora si prepara ad affrontare questa nuova avventura con entusiasmo e determinazione.