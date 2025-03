Ariete: una voce per le giovani donne

Il 27 marzo, giorno del suo 23esimo compleanno, Ariete ha scelto di celebrare in modo significativo partecipando a un’assemblea organizzata dalla fondazione Una Nessuna Centomila, dedicata al tema del consenso nei rapporti sessuali. La cantautrice, il cui vero nome è Arianna Del Giaccio, ha condiviso con il pubblico le sue esperienze personali, sottolineando l’importanza di dire “no” in situazioni scomode. La sua presenza all’evento non è stata solo un gesto simbolico, ma un vero e proprio atto di coraggio, volto a sensibilizzare le giovani generazioni su un tema cruciale.

Il potere della musica e della parola

Ariete è diventata una delle cantautrici più amate dalla Gen Z, non solo per la sua musica, ma anche per il suo impegno sociale. Durante l’assemblea, ha raccontato di come, in passato, si sia trovata in situazioni difficili, ma di aver sempre avuto il coraggio di affermare la propria volontà. “Ho detto no, anche quando ero ubriaca”, ha dichiarato, evidenziando come molte donne non abbiano la stessa fortuna di poter esprimere il proprio dissenso. La sua testimonianza è un richiamo all’attenzione su un problema che affligge molte giovani donne, spesso silenziose per paura o vergogna.

Un tema di attualità: il consenso

Il tema del consenso è al centro di un dibattito sempre più acceso, e Ariete ha voluto portare la sua voce in questo contesto. “Credo che ci sia ancora molto da fare”, ha affermato, sottolineando che, nonostante i progressi, l’ascolto e la comprensione del consenso sono ancora insufficienti. Durante l’assemblea, sono stati presentati dati preoccupanti riguardo all’aumento delle violenze tra i giovani, con molti ragazzi che interpretano erroneamente il “no” come un “sì”. Questo è un campanello d’allarme che richiede un intervento urgente, non solo a livello legislativo, ma anche educativo.

La necessità di un cambiamento culturale

La vicepresidente della fondazione, Celeste Costantino, ha messo in evidenza l’importanza di una formazione adeguata per prevenire la violenza e promuovere una cultura del rispetto. “Il consenso deve essere esplicitato e può essere revocato in qualsiasi momento”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza tra i giovani. Ariete, con il suo messaggio forte e chiaro, si fa portavoce di un cambiamento culturale necessario, invitando tutti a riflettere su questi temi e a non rimanere in silenzio.