La casa del Grande Fratello Vip di quest’anno sembra essere sempre più un vero e proprio lazzaretto: l’ultimo concorrente ad aver avuto seri problemi di salute dopo Cristina Quaranta (che giorni fa era svenuta) e Daniele Dal Moro (visitato da un cardiologo) è stato Antonino Spinalbese.

Nelle scorse ore, l’ex compagno di Belén Rodriguez è stato informato che dovrà essere costretto ad uscire dalla casa del GF Vip per farsi operare per una cisti che lo sta tormentando. Non si sa ancora se l’uscita (temporanea) di Spinalbese dalla casa del GF Vip sarà immediata oppure se avverrà fra qualche giorno.

Perché l’intervento di Antonino Spinalbese è un problema per Signorini

Ci sono personaggi, all’interno della casa, non particolarmente interessanti.

Questo è ad esempio il caso di Alberto di Pisis, che fin’ora non ha regalato grosse dinamiche al pubblico. C’è invece chi, come Antonino Spinalbese, è sempre al centro dell’attenzione.

Il bel parrucchiere ha infatti flirtato con molte delle concorrenti della casa (Ginevra, Giaele, Antonella e ora Oriana), facendo la figura del vero e proprio latin lover. A partire da lunedì prossimo, tra l’altro, Ginevra Lamborghini farà il suo ritorno nella casa proprio per smuovere un po’ le acque e creare nuove dinamiche fra le donne della casa pazze per Antonino.

Se Spinalbese dovesse uscire, anche solo per pochi giorni, quest’enorme teatrino potrebbe crollare miseramente: Signorini punta sul confronto all’interno della casa fra Spinalbese e Lamborghini per alzare lo share, ma il rischio che tutto si risolva in un nulla di fatto è a questo punto altissimo.

I problemi di salute di Antonino Spinalbese

I telespettatori più attenti e affezionati si ricorderanno di certo del doloroso racconto che l’ex di Belen aveva fatto nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane rispetto alle sue attuali condizioni di salute. Spinalbese, infatti, soffre da tempo di una malattia autoimmune che gli è valso “il pancreas di un anziano”. Quella di Spinalbese è una condizione complessa, seppur non gravissima, che però gli richiede costanti controlli medici e soprattutto un’alimentazione di un certo tipo. Da qui, per esempio, emerge la sua necessità di utilizzare il dolcificante rispetto allo zucchero.