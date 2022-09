Tra le donne interne al panorama politico italiano c’è anche lei: Annamaria Bernini. Capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica e Vicecoordinatrice Nazionale del partito dal 2021, Annamaria Bernini è una donna dal carisma molto forte e dalle grandi doti comunicative.

Che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme.

Annamaria Bernini: biografia e carriera

Annamaria Bernini è nata a Bologna il 17 agosto 1965 sotto il segno del Leone e attualmente ha 57 anni. Il padre era Giorgio Bernini, politico e giurista all’ONU, nonché deputato e ministro del commercio con l’estero durante il primo governo Berlusconi.

Dopo il diploma, Bernini decide di intraprendere il percorso universitario, scegliendo Giurisprudenza come facoltà e laurandosi all’Alma Mater Studiorum di Bologna nel 1991 a pieni voti.

Dopo la laurea ha deciso di proseguire la carriera accademica ed è diventata professoressa associata di Diritto pubblico comparato e specializzandosi poi in arbitrato interno e internazionale (come il padre). Ha svolto tale professione sia nella sede di Bologna, sia nella sede di Forlì.

Il 1995 segna la sua entrata ufficiale nell’ordine degli avvocati di Bologna, tant’è che comincia a lavorare presso lo studio legale di famiglia. Il suo settore è la parte civile e quella di diritto amministrativo.

La sua ampia carriera l’ha portata anche a scrivere diversi testi, anche in lingua, e una decina di monografie inerenti ai campi di suo interesse.

Dal 27 marzo 2018 Annamaria Bernini è capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica e dal 15 febbraio 2021 è stata nominata da Silvio Berlusconi Vicecoordinatrice Nazionale del partito, con l’importante compito di coordinare l’attività dello stesso con i gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, Bernini è candidata per il Senato nel collegio uninominale di Padova, ma non solo. È infatti candidata anche nei collegi plurinominali di Lazio, Campania ed Emilia Romagna.

Vita Privata di Annamaria Bernini

Annamaria Bernini è stata sposata con Luciano Bovicelli, ginecologo deceduto nel 2011, dal 2003 al 2011. Dopo la scomparsa del marito, Bernini si è successivamente legata sentimentalmente al giornalista Alessandro De Angelis, figura ospite dei programmi di approfondimento politico del canale di La7. Attualmente non si conosce la situazione sentimentale della politica; rimane sempre molto riservata quando si tratta di faccende personali, quindi non è reso noto nulla al di fuori del lavoro.

Da sempre molto ammirata per le sue doti comunicative e il suo grande carisma, Annamaria Bernini ha sempre stupito il popolo italiano anche per il suo stile: elegante, raffinata, sempre alla moda e mai banale.

Infine, è attivissima anche sui social media: pensate che il suo profilo Instagram conta più di 44 mila followers! Essendo un personaggio noto della politica italiana ed essendo dunque anche molto in vista, Bernini è solita pubblicare contenuti legati al suo partito di appartenza, ma anche post riferiti a vicende di attualità e tutto ciò che accade nel bel paese.

Chissà come andranno le prossime elezioni del 25 settembre 2022; una cosa è certa, lei fa parte di quel piccolo gruppo di donne candidate.