Anna Ciati, classe 1999, è una giovane creator che vanta diverse collaborazioni con artisti musicali e la pubblicazione di un libro edito Mondadori Electa nel 2021. Conosciamola meglio.

Chi è Anna Ciati

Anna Ciati è nata il 27 dicembre 1999 in Brianza.

Trascorre l’infanzia a Carate e successivamente si trasferisce a Besana, dove vive con la sua famiglia. Il suo percorso di studi l’ha portata a diplomarsi presso l’Istituto Tecnico Turistico. Diventata famosa grazie ai suoi video pubblicati sul social TikTok, dove attualmente ha un seguito di oltre 1 milione di followers. Tutto è iniziato quando ha aperto il suo profilo Instagram nel 2017. Non ha cercato il successo, anzi, lei stessa dice che non se lo sarebbe immaginato, secondo lei ad attirare l’attenzione del suo pubblico sono stati i suoi capelli rossi.

Insieme a Giulia Paglianiti e Gaia Bianchi, due delle sue più care amiche, forma il trio de “Le SuperChicche” del web.

Per quanto riguarda la sua vita privata, di lei si sa che è fidanzata e, infatti, alcune foto pubblicate su Instagram la ritraggono con il suo ragazzo.

Fuori dal web

Anna ha partecipato a diversi progetti, molti dei quali riguardano il mondo della musica. Si è prestata per girare video musicali per cantanti come Junior Cally ed Emanuele Aloia.

Nel 2021 è inoltre uscito il primo libro della creator: Rosso fuoco. Il Coraggio di essere vulnerabile, edito da Mondadori Electa. IN questo ultimo progetto Anna si mette a nudo raccontando, come in un diario, i suoi pensieri, le sue fragilità, le sue paure, i suoi desideri e le sue emozioni.

Anna Ciati a Pechino Express 2022

Anna Ciati ha deciso di partecipare a Pechino Express 2022. Per l’edizione 2022 il viaggio si svolge tra la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. Una ragazza giovanissima come Anna Ciati potrà, quindi, vivere un’esperienza che sarà sicuramente molto stimolante e anche molto emozionante, perché tra le varie tappe a cui dovrà arrivare come coppia delle “TikToker“, insieme con la sua amica Giulia Paglianiti, ci sono luoghi meravigliosi come la città di Petra, in Giordania, scavata nella roccia.

Anna sarà, quindi, catapultata in un altro mondo, completamente diverso da quello che vive ogni giorno sui social e nel quale si muove a suo agio. Di Pechino Express sappiamo ormai davvero tutto: la prima edizione è andata in onda nell’ormai lontano 2012 con la conduzione di Emanuele Filiberto di Savoia, che dal 2016 è stato sostituito da Costantino della Gherardesca. Costantino della Gherardesca è rimasto una presenza costante ed è stato confermato anche per l’edizione 2022. L’unica, grande, novità del programma è il suo passaggio su Sky, sarà, infatti, in onda su Sky Uno e in streaming su Now.