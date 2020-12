Anelli in ambra: buoni motivi per regalarli

Gli anelli in ambra rappresentano una perfetta idea regalo: non solo in vista del Natale, ma anche per qualunque altra ricorrenza o celebrazione, che si tratti di un compleanno, di un anniversario di matrimonio, di una festa di laurea, e così via. E poi chi l’ha detto che si deve per forza aspettare un giorno speciale per decidere di far un dono di questo tipo? Un anello prezioso è sempre un ottimo modo per far capire a una persona che si tiene a lei e che la si porta nel proprio cuore. I gioielli di ambra sono preziosi e, soprattutto, hanno un design unico: non si potranno mai avere due anelli uguali, perché ogni pezzo è irripetibile.

Perché scegliere proprio l’ambra

Diversi studi hanno ormai messo in evidenza che l’ambra è una pietra ideale per favorire serenità e per garantire una maggiore elasticità mentale. Per questa ragione, un anello in ambra merita di essere preso in considerazione con la massima attenzione soprattutto nel caso in cui sia destinato a una persona che ha manifestato il desiderio o la necessità di portare un po’ di equilibrio nella propria quotidianità. Grazie all’ambra, ognuno – uomini o donne, giovani o anziani – ha l’occasione di iniziare ad apprezzare meglio e più a fondo l’esistenza in ogni sua tonalità di colore.

A chi regalare un anello in ambra

Non tutti sanno che l’ambra è tra le poche pietre che sono collegate al sistema cristallino amorfo. Che cosa vuol dire in termini pratici? È convinzione condivisa che le persone che vivono una forte attrazione nei confronti dell’ambra sono, di carattere, estremamente spontanei e istintivi. La loro personalità le porta a non essere eccessivamente allineati con amici e conoscenti: si tratta di soggetti che non nutrono un particolare interesse nel tentativo di soddisfare le aspettative altrui e andare incontro alle loro esigenze. In sintesi, chi ama l’ambra è un individuo che può vantare una notevole brillantezza e, al tempo stesso, mette in mostra una forte creatività.

La resa estetica degli anelli in ambra

Le donne che indossano gioielli realizzati in ambra, come per esempio questi anelli in ambra e argento, traggono notevoli benefici dal punto di vista estetico. La pelle appare, appunto, ambrata: chi ha l’incarnato caldo ne risulta avvantaggiato. Lo dimostra l’armocromia, che permette di definire gli abbinamenti più appropriati in virtù di uno studio dei colori del singolo individuo che dipendono dalle sopracciglia, dai capelli, dai colori degli occhi e dall’incarnato. Il colore degli occhi è marrone scuro, castano, nocciola dorato, marrone dorato o verde oliva; il colore dei capelli, invece, è castano scuro, castano o castano con riflessi rossi e ramati.

Che cosa vuol dire se si sogna un gioiello in ambra

Se si sogna, nel sonno, una pietra in ambra, e a maggior ragione un gioiello in ambra come per esempio un anello, si può dedurre che il subconscio mette in evidenza la necessità di realizzarsi e il desiderio di esprimere fino in fondo il proprio potere personale. Ciò si può intuire anche per la connessione alla frequenza della luce euforica e veloce e al simbolismo del colore giallo. Non va dimenticata, poi, l’energia del terzo chakra.

L’ambra e il terzo chakra

Il Terzo chakra Manipura, denominato Ombelico e Plesso Solare, è il chakra collegato con l’ambra; il giallo, non a caso, è il colore associato a questo chakra, mentre l’olfatto è il senso corrispondente.

Guida alla scelta del regalo migliore

Nel momento in cui si decide di regalare un anello in ambra a una persona, quindi, è sempre importante conoscere a fondo le sue caratteristiche, le sue aspettative e il suo modo di essere. Ognuno dovrebbe custodire nel proprio beauty o nel porta gioielli almeno un anello in ambra, in modo da poterne apprezzare le qualità nelle più diverse occasioni. Le creazioni di Giallo Ambra, per esempio, sanno stupire per la loro bellezza e denotano una qualità artigianale che ha pochi pari a livello mondiale. I gioielli proposti da questo store, infatti, non propongono solo la bellezza tipica della pietra, ma soprattutto mettono a disposizione un design contemporaneo e innovativo. Ne derivano dei gioielli in grado di adattarsi a persone di ogni età in modo trasversale.

Gioielli versatili, perfetti per tutti

La versatilità è uno dei tanti punti di forza delle collezioni dei gioielli di Giallo Ambra: vengono creati tutti con ambra baltica naturale in argento 925. Ma non bisogna pensare, magari sulla scia di un pregiudizio un po’ duro a morire, che gli anelli e le altre creazioni del marchio siano destinati solo a un pubblico femminile: è disponibile, infatti, anche una collezione per uomo unisex, a cui si aggiunge una linea di collanine in ambra per i bambini. Chi fosse interessato a comprare i gioielli di Giallo Ambra non deve fare altro che recarsi sul sito web del brand e scegliere ciò che preferisce: dai ciondoli ai bracciali, dagli anelli agli orecchini, ci sono proposte per tutti i gusti.

Perché fare shopping su Giallo Ambra

Giallo Ambra propone creazioni in ambra baltica: una pietra che non è scelta a caso, visto che è ritenuta portatrice di successo. Per certi versi è la pietra più misteriosa che si possa trovare sul nostro pianeta; quel che è certo è che contribuisce a favorire la creatività e accende la fantasia. Chi indossa un anello o un altro gioiello in ambra si sente più aperto e più coraggioso: in una parola, più felice. Sì, perché l’ambra baltica aumenta l’autostima e fa sentire più sicuri: promuove la diffusione di un atteggiamento solare e improntato a una vena ottimista. La gioia di vivere che si sperimenta con i gioielli moderni di Giallo Ambra è di certo un buon motivo per affidarsi a questo store per un regalo memorabile.