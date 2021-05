Andrea Pennacchi è conosciuto al pubblico del cinema e della televisione principalmente come attore, ma per quanto riguarda il teatro è anche autore di diverse opere. Negli ultimi anni Pennacchi si è fatto conoscere anche sui social network per via della diffusione di un video molto particolare, dedicato a temi purtroppo ancora molto attuali.

Scopriamo di più su di lui.

Chi è Andrea Pennacchi

Andrea Pennacchi nasce a Padova l’11 ottobre 1969, sotto il segno della Bilancia. Della sua vita privata e della sua biografia, prima di intraprendere la carriera di attore non si sa molto, se non gli studi conseguiti.

Pennacchi è infatti si è laureato in Lingue e letterature straniere moderne all’Università degli Studi di Padova. Prosegue la sua formazione come attore al Teatro popolare di ricerca – Centro universitario teatrale di Padova e diventa assistente del regista Gigi Dall’Aglio, da cui apprende i fondamenti della regia e della scrittura teatrale.

Nel 2011 Pennacchi partecipa al concorso Premio Off, del Teatro Stabile del Veneto, per cui scrive ed interpreta “Eroi”, spettacolo teatrale con la regia di Mirko Artuso, classificandosi tra i finalisti. Nello stesso anno lo si vede al cinema per il film “Io sono Lì”, di Andrea Segre.

Negli anni si divide tra il palco e il grande schermo, nel 2015 per esempio lo vediamo, insieme a Claudio Amendola e Pierfrancesco Favino in “Suburra” di Stefano Sollima.

Andrea Pennacchi compare anche moltissime volte sul piccolo schermo. Nel 2015 lo vediamo ne “Il paradiso delle signore”, una serie tv di grande successo in onda su Rai 1, diretta da Monica Vullo. Successivamente è accanto a Miriam Leone nella serie tv poliziesca “Non uccidere”. Nel 2018 Andrea Pennacchi prende parte a “La vita promessa – parte II”, serie tv di stampo storico per la regia di Ricky Tognazzi e ad un episodio di “Don Matteo”, serie di enorme successo, sempre per la Rai, che vede Terence Hill protagonista.

L’anno dopo compare anche in un episodio di “1994”, dove ritroviamo ancora Miriam Leone, insieme a Stefano Accorsi. Nel 2021 vediamo recitare Pennacchi ne “La fuggitiva”, con Vittoria Puccini e Sergio Romano e nel film per Netflix dedicato a Roberto Baggio, “Il divin Codino”, accanto a Thomas Trabacchi, con il quale ha già recitato in altre serie tv.

Nell’aprile 2021 a Propaganda Live, Andrea Pennacchi critica attraverso un monologo, la proposta di rendere le isole italiane Covid-free. Covid a cui, tra l’altro, lo stesso attore è stato soggetto pochi mesi prima. Pennacchi comunque non è nuovo all’utilizzo delle sue capacità attoriali per dire la sua o denunciare ingiustizie.

Prima dell’ormai famosissima polemica che ha coinvolto il duo comico Pio e Amedeo, per aver utilizzato gli stessi termini in diretta tv è Andrea Pennacchi a diventare virale sui social network per lo stesso motivo. Nel 2018 infatti, la pagina Facebook “This is Racism” lancia e diffonde un videoclip nel quale, in pochi minuti, l’attore tratta temi molto delicati che riguardano alcune categorie di persone spesso nominate in modo dispregiativo. Termini che, nel corso del video, lo stesso Pennacchi utilizza volontariamente.

L’attore padovano è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, che tiene ben separata dalla sua professione. Si sa però che è sposato con una donna di nome Maria che lo ha reso padre di Elena.

Nel gennaio 2021 Andrea Pennacchi è stato ricoverato in ospedale, per aver contratto il Coronavirus. L’attore ha raccontato di essere stato anche in rianimazione e di risentire ancora degli strascichi del virus, nonostante la guarigione.