Punto di riferimento per la beat generation negli Stati Uniti degli anni ’50, ecco la storia di Allen Ginsberg.

Chi era Allen Ginsberg

Irwin Allen Ginsberg (Newark, 3 giugno 1926 – New York, 5 aprile 1997) è stato un poeta statunitense. Cresce nel New Jersey con la famiglia ebraica composta da padre poeta e professore, la madre componente del Partito Comunista e il fratello.

Già da molto giovane capisce di essere portato per la scrittura e così da adolescende scrive alcune lettere al New York Times.

Una volta diplomato frequenta per breve tempo il college per poi iscriversi alla Columbia University e qui scrive per la rivista letteraria della facoltà e per quella umoristica facendosi notare nel campus.

La sperimentazione artistica e letteraria

In questi anni conosce anche alcuni esponenti della beat generation tra cui Jack Kerouac con cui lega grazie a una serie di valori condivisi. Tra questi è fondamentale per la formazione ideologica anche Lucien Carr che in realtà diventa il punto di contatto tra Ginsberg e gli esponenti del gruppo.

Un altro evento chiave durante la sua gioventù risale al 1948 quando durante una lettura di William Blake vive una forma di allucinazione che giurerà non essere legata a droghe o farmaci. Dopo questo curioso episodio a fornirgli nuova ispirazione è la San Francisco Renaissance con cui inizia a lavorare e creare eventi culturali.

I viaggi per il mondo e l’avvicinamento alla spiritualità

Dopo il periodo a San Francisco inizia per lui un periodo di sperimentazione itinerante. Si sposta verso il Marocco e poi a Parigi insieme ad alcuni amici e colleghi dando sfogo alla propria creatività. A questo periodo risalgono per esempio “Kaddish” e “Pasto nudo”.

Terminata la fase europea segue quella in Asia, nello specifico in India dove si avvicina al pensiero buddhista e krishnaista al punto da donare i suoi soldi per la costruzione di templi. Al suo ritorno negli Stati Uniti si spegne in seguito a un cancro al fegato nella città di New York.