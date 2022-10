Per riuscire a perdere peso in modo salutare e naturale al tempo stesso, è bene affidarsi a un alimento che aiuta in questo processo dimagrante. Si tratta dell’alga spirulina che combatte il senso di fame. Scopriamo tutte le sue proprietà e come assumerla per tornare in forma in maniera sana.

Alga spirulina

Nota anche con il nome scientifico di Arthrospira, l’alga spirulina è una alga di colore verde-azzurra che ha origine sia nei paesi asiatici, ma anche africani e del Sud America. Proprio in questi paesi è usata da parecchio tempo in ambito alimentare per via delle proprietà e dei benefici che questa alga apporta al fisico e al benessere, in generale.

Ha questo colore per la presenza di clorofilla, mentre il nome è dovuto alla forma a spirale dei filamenti. In natura si trovano diverse varietà coltivate in Africa, Thailandia, Cina, Vietman e anche altri paesi. Da un paio d’anni, il suo impiego si è diffuso anche in Occidente proprio per le virtù di cui gode questo alimento.

Infatti, contiene tantissime proteine, vitamine, aminoacidi essenziali, sali minerali come lo zinco, il silicio e il magnesio. Ricca di tantissimi acidi grassi essenziali oltre che di carotenoidi. Proprio per questa ragione, l’alga spirulina è definita un super food, quindi un alimento ottimo da consumare in tantissimi modi.

I suoi benefici e le proprietà di questa alga erano note già da tempo, sin dai Romani e dai popoli delle Americhe, prima dell’avvento di Colombo. Viene raccolta in piccoli laghi del Messico o del Ciad dove si forma in maniera spontanea. Fa parte delle alghe azzurre e ha questo colore verde-azzurro, appunto.

Alga spirulina: benefici dimagranti

Oltre alle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, è bene dire che l’alga spirulina è nota anche per altri aspetti e ambiti. Un super food che ha pochissime calorie, infatti ne contiene soltanto 29 per 290 grammi. Il fatto che sia un alimento ipocalorico la rende ideale per chi sta seguendo un regime dietetico e vuole perdere peso.

In ambito alimentare, è consigliata come integratore di cui il pmigliore è Spirulina Fit da associare e da assumere in un regime dietetico. Si può trovare e consumare sia sotto forma di capsule o compresse, ma anche in polvere in modo da beneficiare di tutte le sue proprietà e dei risultati che permette di ottenere in ambito dimagrante.

Per ottenere maggiori benefici dall’alga spirulina, bisogna anche seguire una dieta ipocalorica e fare attività fisica. Soltanto in questo modo è possibile avere un fisico sano e in forma. Questa alga è considerata un alleato prezioso nella lotta ai chili di troppo poiché aiuta ad agire sul sistema nervoso regolando il senso di fame.

Dona sazietà e riduce l’apporto del cibo che si assume durante i pasti. Ha inoltre proprietà detox, quindi detossinanti e depuranti, liberando l’organismo dalle scorie e le tossine in eccesso, aiutando così a stare bene e dimagrire. Si consiglia di assumerne una compressa al giorno, sempre su consiglio dell’esperto del settore, senza eccedere nelle dosi.

Alga spirulina: miglior integratore

L’alga spirulina è molto importante nella perdita di peso, ma per ottenere maggiori benefici è possibile integratore la propria alimentazione e dieta con un integratore alimentare che ha questo componente principale al suo interno. Stiamo parlando di Spirulina Fit, che aiuta a perdere peso mantenendo i risultati costanti nel lungo periodo.

Riduce l’accumulo delle scorie e delle tossine, ha un effetto drenante sui liquidi e lipidi, contrasta anche la cellulite. Combatte la pelle a buccia d’arancia riducendola nelle zone maggiormente critiche quali glutei, addome e cosce. Riattiva il metabolismo in modo da bruciare i grassi e limitare l’apporto di zuccheri nel sangue.

Un prodotto che si trova in commercio in capsule, di origine italiana, raccomandato da esperti e consumatori per la sua efficacia. Un supporto nell’attivare il processo metabolico e un valido aiuto nella lotta ai chili di troppo. Si consiglia di assumere almeno due compresse con acqua poco prima dei pasti principali.

A differenza di altri supporti alimentari, non ha controindicazioni o effetti collaterali poiché all’interno di Spirulina Fit, vi sono ingredienti naturali privi di sostanze nocive, come la spirulina che funge sia da sostegno che ricostituente e accelera il metabolismo per dimagrire rapidamente e blocca le cellule adipose che si formano e la gymnema che stimola il metabolismo di carboidrati e lipidi regolando il senso di fame.

Brucia i grassi in eccesso permettendo di ottenere buoni risultati in modo naturale e rapido, oltre a depurare il fegato e l’intestino mantenendo la forma a lungo.

Spirulina Fit non si ordina nei negozi o e-commerce, ma bisogna affidarsi per l’esclusività e originalità del prodotto al sito ufficiale cliccando qui, dove si immettono i dati nel form, si attende la chiamata dell’operatore che conferma poi l’ordine. La promozione di questo integratore è di 8 confezioni a 49,99€ con pagamento accettabile soltanto con Paypal, carta di credito o in contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.