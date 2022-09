Alessia Marcuzzi, tramite il suo profilo Instagram, ha deciso di sfidare i tabù. Al grido “no bra”, la conduttrice si è mostrata a seno nudo, con indosso solo un paio di shorts di seta. Lo scatto, neanche a dirlo, è diventato virale.

Alessia Marcuzzi: seno nudo e shorts di seta

La campagna “no bra” o “free the nipples“, come dir si voglia, sta riscuotendo sempre più adepti. Le donne, d’altronde, sono stanche di essere giudicate per un capezzolo che sfugge al controllo o per il semplice desiderio di non indossare il reggiseno. Anche Alessia Marcuzzi, via Instagram, ha voluto dire la sua e l’ha fatto con uno scatto bellissimo, per nulla volgare.

La conduttrice di Boomerissima ha condiviso una foto che la ritrae a seno nudo, con indosso solo uno shorts di seta.

Marcuzzi sfida i tabù al grido “no bra”

La Marcuzzi è seduta in terrazzo e, sullo sfondo, c’è il mare. E’ concentrata a leggere un libro e le braccia sono posizionate in modo da evitare la censura di Instagram. Seno nudo e shorts di seta color argento, firmati Intimissimi.

I capelli, che da tempo non sono più biondi ma castani, sono lasciati sciolti. “Interessante. Naturale, direi…“, scrive Alessia a didascalia della foto.

La reazione dei fan

I fan hanno apprezzato lo scatto condiviso da La Pinella. Ovviamente, c’è anche qualcuno che non ha gradito il post, ma è bene sottolineare che non c’è nulla di volgare nell’immagine, trasmette soltanto un grande senso di libertà. Molti i personaggi del mondo dello spettacolo che le hanno lasciato un apprezzamento: da Mara Venier a Milena Miconi, passando per Laura Chiatti, Valeria Solarino e Marina La Rosa. Tra i commenti, si legge: “Bellissima” oppure “La migliore” o ancora “Meravigliosa“.