Alessandra Mussolini, ospite del programma Da noi… a ruota libera, ha parlato un po’ della sua infanzia, ma ha affrontato anche alcuni argomenti di attualità, primo fra tutti le discriminazioni sessuali. L’ex parlamentare, nonostante il suo cognome, si è detta contraria alle etichette e assolutamente favorevole all’amore. “Nella mia vita sono sempre andata a ruota libera. Forse anche troppo“, ha esordito.

La Mussolini ha dichiarato:

“Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole. Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole. (…) Vuoi vedere che divento fluida anche io?”.