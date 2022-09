Nel corso della prima puntata di Amici, Alessandra Celentano ha stupito tutti, rivelando di essere fidanzata. La stessa Maria De Filippi è apparsa sorpresa, tanto che non ha potuto evitare di fare una battuta alla sua prof più temuta.

Amici: Alessandra Celentano è fidanzata

Nuovo amore per Alessandra Celentano. La professoressa di Amici, durante la prima puntata della nuova stagione di Amici, ha rivelato di essere fidanzata. L’estate 2022, a quanto pare, le ha portato fortuna e ha incontrato un uomo pronto a supportarla e sopportarla nella vita di tutti i giorni. La rivelazione della docente di canto, neanche a dirlo, ha colto tutti alla sprovvista, tanto che la stessa Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi dal farle una battuta.

Alessandra e lo sketch con Maria De Filippi

In apertura della nuova stagione di Amici, Maria ha salutato tutti i prof. La De Filippi, amica della Celentano da anni e anni, non ha potuto evitare di punzecchiarla. “Sei fidanzata?“, le ha chiesto ridendo e cercando di avere informazioni sulla sua estate. A questo punto, Alessandra ha stupito tutti: “Fidanzata? Sì, sì“. La conduttrice, sgranando gli occhi, ha escalamato:

“Sai che c’è una battuta abbastanza scontata: e lui lo sa?“.

Lo studio è esploso in una grande risata. Perfino la prof di canto si è lasciata sfuggire un sorriso, confermando di essere felicemente fidanzata.

Chi è il fidanzato di Alessandra Celentano?

Lo sketch tra Maria e Alessandra si è concluso così, con Alessandra che ha confermato di essere fidanzata. Chi è il fortunato? Al momento, non è dato saperlo. E’ bene sottolinerare che la prof di ballo potrebbe anche aver scherzato ed essere single. La nipote del grande Adriano Celentano è sempre stata molto riservata per quel che riguarda la sua vita sentimentale, per cui potrebbe trattarsi di un semplice bluff.