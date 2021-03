È sicuramente uno dei modelli più apprezzati in Italia e la sua bellezza è assolutamente indiscutibile. La fama che ha ottenuto in poco tempo lo ha portato a partecipare a molte trasmissioni e nel 2018 anche al programma “Ballando con le Stelle”.

Tra i naufraghi della nuova edizione de “L’isola dei Famosi” condotta da Ilary Blasi c’è anche lui.

Chi è Akash Kumar

Akash Kumar, classe 1991, è originario di Nuova Delhi (India). Nasce da papà imprenditore nell’ambito della pelletteria e mamma modella brasiliana. Nel 1994 i genitori di Akash si separano e lui, insieme alla madre, si trasferisce a Verona. Ad appena sei anni, la madre lo introduce nel mondo della moda, portandolo a scattare la sua prima campagna pubblicitaria.

Durante gli anni del liceo Akash porta avanti la sua attività di modello posando e sfilando per svariati brand veneti e spesso si sposta anche a Milano per collaborare con alcune grandi firme nazionali e internazionali. La casa di moda con cui ha collaborato maggiormente negli anni e che lo ha voluto con se ad ogni fashion week è stata Armani. Il suo sogno, tuttavia, è quello di spostarsi verso il mondo della recitazione e del cinema: una volta terminati gli studi in questo campo vorrebbe tentare la fortuna trasferendosi a Los Angeles.

Le esperienze televisive

Akash Kumar in questi anni ha preso parte anche a diversi programmi televisivi italiani. La partecipazione più importante e duratura è stata sicuramente quella del 2018 a “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci. In occasione di quell’edizione, la giornalista e giudice Selvaggia Lucarelli lo accusava di aver usato in passato nomi falsi per partecipare ad altri programmi. Akash non smentisce e si giustifica dicendo che la scelta era stata suggerita dal suo agente per evitare discriminazioni legate alla sua origine.

Nelle vesti di Pablo Andreis Romero, Akash ha partecipato infatti al programma di Paolo Bonolis “Ciao Darwin” nella puntata Belli vs Brutti. Con il nome di Andrea ha invece preso parte a una delle edizioni di Temptation Island, dove ha conosciuto l’amico Andrea Damante con il quale al momento sembra tuttavia aver perso i rapporti.

Nel 2021, infine, Akash entra a far parte del cast dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

La vita privata

Akash Kumar ha rivelato tempo fa di aver sofferto per un lungo periodo di gravi attacchi di panico che lo hanno portato ad arrivare a pesare 72 kg. Sui social il suo seguito cresce di giorno in giorno e il suo profilo Instagram ha raggiunto circa i 100k followers.

Per quanto riguarda le sue relazioni, Akash non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della sua ultima storia (durata 7 anni). Attualmente non sembra esserci nessun nuovo intreccio amoroso nella vita del modello.