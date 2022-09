Dopo aver partecipato all’ultima edizione di Amici, Aisha ha spiccato il volo. La cantante italo-senegalese è riuscita a farsi conoscere, tanto che i One Direction l’hanno contattata per un duetto. Com’è cambiata l’artista dopo l’avventura nella scuola di Maria De Filippi? Ha stravolto il suo look e i fan l’hanno apprezzata.

Aisha dopo Amici: com’è cambiata

Classe 2004, Aisha è diventata famosa grazie ad Amici 21. Ha deciso di provare ad entrare nel talent di Amici di Maria De Filippi grazie ai consigli degli amici e degli insegnanti di canto. Quando ha conquistato il banco, neanche lei credeva di essere riuscita a fare un passo tanto importante. Fin dai primissimi giorni, Aisha è riuscita a fare breccia nel cuore dei fan e, anche se non è arrivata in finale, è uscita dalla scuola con un bagaglio non indifferente.

Perfino i One Direction l’hanno contattata per proporle un duetto. Oggi l’artista appare diversa rispetto a qualche mese fa: ha perso qualche chilo e ha stravolto il suo look.

Aisha oggi: addio alla chioma afro

Mentre ad Amici Aisha sfoggiava una chioma afro, oggi ha detto addio a questo hair look per fare spazio ad una cascata di treccine. Non solo, la cantante ha anche perso qualche chilo. I fan hanno apprezzato il cambiamento, anche se per alcuni seguaci la capigliatura che sfoggiava nel talent di Canale 5 la rappresentava al meglio: “Preferisco i tuoi capelli afro, ma sei ovviamente bellissima anche con le treccine“.

Aisha con le treccine: i fan approvano

Aisha è bellissima anche con le treccine, tanto che non ha ricevuto nessun commento fuori luogo. Certo, qualcuno ha sottolineato che la preferiva con la chioma afro, ma nessuno si è azzardato ad utilizzare parole offensive. Tra i tanti commenti arrivati su Instagram, si legge: “Eri già bella prima, adesso sei favolosa!!!” oppure “Divina” o ancora “Ma qual è il segreto per essere bella come te?“.