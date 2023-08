Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, chi sono i segni zodiacali compatibili con il segno del Cancro sotto le lenzuola.

Le affinità sessuali del Cancro

I nati sotto al segno del Cancro sono molto sensibili ed emotivi, danno molta importanza quindi anche alla parte emotiva oltre che al rapporto sessuale in sé. Inizialmente i nati sotto a questo segno sembrano timidi e insicuri ma poi tutta la carica sessuale uscirà fuori e l’atto amoroso sarà super passionale. Il Cancro ama molto anche la fantasia e provare cose nuove, la noia non fa per lui. I nati sotto a questo segno amano molto anche i preliminari, i baci e le carezze e, come detto in precedenza, per loro amore e sesso vanno di pari passo, la componente emotiva e sentimentale è quindi fondamentale per poter esprimere tutta la loro carica sessuale al massimo. I nati sotto a questo segno cercano quindi qualcuno che gli faccia sentire al sicuro e che gli coccoli, non amano chi vuole andare subito al dunque o coloro che non rispettano anche la sua componente emotiva. Se il Cancro si sente al sicuro tutte la sua timidezza sparirà per dar via a un rapporto davvero indimenticabile. Il segno del Cancro è compatibile soprattutto con i segni di Terra, ma vediamo adesso nel dettaglio quali sono i segni compatibili con il Cancro a letto.

Le affinità sessuali del Cancro: i segni compatibili

Vediamo adesso nel dettaglio quali sono i segni zodiacali compatibili con il segno del Cancro sotto le lenzuola:

Cancro – Toro : intesa davvero super, entrambi uniti da un forte bisogno di sicurezza insieme formano un’accoppiata davvero eccezionale. La passione è alle stelle, tutte le insicurezze comuni a entrambi i segni spariranno per dare il via a momenti davvero magici e indimenticabili.

: intesa davvero super, entrambi uniti da un forte bisogno di sicurezza insieme formano un’accoppiata davvero eccezionale. La passione è alle stelle, tutte le insicurezze comuni a entrambi i segni spariranno per dare il via a momenti davvero magici e indimenticabili. Cancro – Vergine : altra intesa davvero ottima quella tra i nati sotto al segno del Cancro e quelli nati sotto al segno della Vergine. La Vergine, con la sua mente analitica, può risolvere i problemi emotivi del Cancro e liberarlo dalle sue insicurezze.

: altra intesa davvero ottima quella tra i nati sotto al segno del Cancro e quelli nati sotto al segno della Vergine. La Vergine, con la sua mente analitica, può risolvere i problemi emotivi del Cancro e liberarlo dalle sue insicurezze. Cancro – Capricorno : nonostante all’apparenza siano due segni opposti, in realtà la compatibilità a letto è molto alta. Al Capricorno piace infatti non andare subito al dunque, cosa che attrae molto il segno del Cancro e può dare il via a un’intesa sessuale molto buona.

: nonostante all’apparenza siano due segni opposti, in realtà la compatibilità a letto è molto alta. Al Capricorno piace infatti non andare subito al dunque, cosa che attrae molto il segno del Cancro e può dare il via a un’intesa sessuale molto buona. Cancro – Pesci: compatibilità media a letto tra questi due segni zodiacali in quanto entrambi amano entrambi la fantasia.

compatibilità media a letto tra questi due segni zodiacali in quanto entrambi amano entrambi la fantasia. Cancro – Scorpione: compatibilità media, lo Scorpione si sente al sicuro con il segno del Cancro perché riesce a capirlo davvero, questo fa si che l’intesa a letto sia buona.

compatibilità media, lo Scorpione si sente al sicuro con il segno del Cancro perché riesce a capirlo davvero, questo fa si che l’intesa a letto sia buona. Cancro – Cancro: intesa buona, nessuno meglio di un Cancro può capire un altro Cancro, anche se la passione difficilmente uscirà fuori del tutto.

Questi che abbiamo visto sono quindi tutti i segni zodiacali compatibili sotto le lenzuola con il segno del Cancro. Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli, Bilancia e Acquario sono invece i segni zodiacali con i quali la compatibilità sessuale del segno del Cancro è molto bassa.