A Tokyo la fiera Acci Gusto 2026 e la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo mettono in vetrina produttori, chef e istituzioni.

Il 16 e 17 novembre si è svolta al Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center Hamamatsucho-kan la quindicesima edizione di Acci Gusto 2026, fiera professionale dedicata alla cucina italiana e organizzata dall’Associazione Giapponese della Cucina Italiana. L’iniziativa, patrocinata e inaugurata dall’Agenzia Ice di Tokyo, ha attirato tra i 3.500 e i 4.000 operatori del settore.

Nei padiglioni erano presenti pasta, olio d’oliva, formaggi, vini, forni per pizza, stoviglie e posate, quindi l’intera filiera. Tra i visitatori figuravano ristoranti italiani, pizzerie, caffè e bar, ma anche locali di sushi interessati ai vini, osterie izakaya e ristoranti di ramen intenzionati a inserire proposte occidentali nel menù.

Il comparto caseario e le esportazioni verso il Giappone

Per il secondo anno consecutivo ha partecipato il Consorzio del Pecorino Romano Dop, con presentazioni e degustazioni. Il direttore dell’Ice Tokyo, Gianpaolo Bruno, ha indicato il comparto dei formaggi come uno dei punti chiave: nel 2025 le esportazioni italiane della categoria “altri formaggi”, che include il Pecorino Romano, hanno raggiunto circa 38 milioni di euro, con un aumento dell’8,5% in valore rispetto al 2024. Le dogane giapponesi hanno registrato importazioni dall’Italia per 5,39 miliardi di yen, in crescita dell’1,6%.

Bruno ha ricordato che l’Ice collabora da sei anni con il Consorzio per far apprezzare il formaggio in Giappone. Con Assolatte è inoltre in corso una campagna più ampia sui formaggi italiani, e i cuochi giapponesi vengono coinvolti per abbinarli ai piatti locali. Il auspicio è che gli chef continuino a usarli anche dopo la fiera, traducendo l’interesse in ordini regolari per i produttori.

Due sfide: quota di mercato e Italian sounding

Il direttore indica due obiettivi. Il primo è ampliare la presenza delle imprese italiane in Giappone e aumentare la quota di mercato, soprattutto in valore, puntando sui segmenti medio-alti, dove la qualità italiana trova più riconoscimento. Il secondo riguarda il contrasto all’Italian sounding, un’area in cui la collaborazione con la grande distribuzione è determinante. L’accordo con Aeon, uno dei principali gruppi giapponesi, prevede un impegno specifico, affinché chi cerca un prodotto italiano possa riconoscerne l’origine direttamente sullo scaffale.