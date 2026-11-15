Il film su Giorgio Volpato conquista il Premio Made alla quarta edizione del Made Film Festival di Bergamo, mentre altre opere ricevono riconoscimenti dedicati a sostenibilità e giovani.

Si è chiusa a Bergamo la quarta edizione del Made Film Festival, la rassegna ideata dalla Camera di Commercio di Bergamo per raccontare il mondo dell’impresa attraverso il linguaggio audiovisivo. La cerimonia, ospitata allo Spazio Daste e condotta dalla giornalista Manuela Donghi, ha concluso tre giorni di proiezioni, incontri e approfondimenti con autori, aziende, studenti e pubblico.

Il Premio Made a Volpato

Il Premio Made è andato a Volpato, L’inventore di InfoCamere e Interporto di Padova, diretto da Karma Gava. Il documentario racconta il matematico e imprenditore padovano Giorgio Volpato, legato alla digitalizzazione del sistema camerale italiano e allo sviluppo del trasporto intermodale. La giuria ha premiato la capacità del film di mostrare la visione di un uomo capace di anticipare il futuro.

Premio Futura e menzioni speciali

Il Premio Futura, dedicato alla sostenibilità, è stato assegnato a Punti Nascosti, diretto da Beatrice Baldacci. Il film affronta la violenza economica attraverso l’incontro tra due donne di generazioni diverse. La menzione speciale del Premio Futura è andata a Clair de lune, di Diego Zucchi e Fabio Bozzetto, un film d’animazione ambientato in una foresta minacciata dalle attività umane.

La menzione speciale Made è stata assegnata a Beyond Sound Towards Meaning, Ep. 1 Musica per una fine, diretto da Simone Sacchetti. L’opera parte dal recupero di Musica per una fine di Ennio Morricone, composta per i titoli di coda di Pasolini, un delitto italiano.

Made Young e il premio ad Asha

Il riconoscimento Made Young è stato assegnato ad Asha, La forza di una goccia, diretto da Luca Perotta. Il documentario, ambientato nell’India rurale, segue la missione della Gicam Foundation nelle comunità di Jamkhed, dove la cura si traduce in autonomia, lavoro e nuove opportunità.

Il festival ha confermato il suo ruolo di spazio di confronto tra audiovisivo e mondo produttivo, con il coinvolgimento degli studenti e gli incontri professionali di Made To B.