Antonio Franceschini porta ad Addis Abeba il tema della pelle di alta gamma e delle forniture tra Italia e Africa.

Dal 12 al 15 novembre si è svolta al Centro Congressi Internazionale di Addis Abeba la dodicesima edizione dell’Africa Sourcing and Fashion Week (ASFW), la fiera di riferimento per l’industria tessile, dell’abbigliamento e della moda nel continente africano. Cna Federmoda, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, ha preso parte all’evento con una propria delegazione.

Il panel sul design del cuoio di alta gamma

Al centro della partecipazione italiana c’era il panel “High-end leather design, design excellence for global luxury markets”, dedicato alle opportunità per il comparto pellettiero destinato ai mercati internazionali. La conferenza è stata moderata da Wondu Legese, coordinatore nazionale di progetto per l’Unido, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale.

Antonio Franceschini, responsabile nazionale di Cna Federmoda, ha sostenuto che un prodotto va costruito tenendo insieme materia prima, processi produttivi e offerta creativa, sempre calibrata sul mercato di riferimento. Il dirigente ha inoltre insistito sulla necessità di un approccio olistico alla sostenibilità, condizione richiesta oggi dai mercati internazionali.

Forniture italiane e collaborazioni con l’Etiopia

Al tavolo dei relatori sedevano anche Prestin Viswamo, project manager dello Studio regionale di Design dell’Istituto Africa del cuoio e dei prodotti in pelle (Allpi), e Claudio Pasqualucci, direttore dell’ufficio di Addis Abeba dell’Ice, l’agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Pasqualucci ha indicato l’Etiopia come mercato interessante per le aziende italiane della pelle e dell’abbigliamento, in particolare per la fornitura di cerniere lampo, passamanerie e altri componenti, oltre che di tecnologie per la manifattura.

Franceschini ha definito la fiera una piattaforma di incontro tra produttori africani e operatori stranieri. Dalla fiera possono nascere forniture in entrambe le direzioni, collaborazioni produttive e scambi sul fronte tecnologico e dei servizi.