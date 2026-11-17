Madame conquista il titolo di Woman of the Year ai Billboard Women in Music 2026 di Milano, tra esibizioni, riconoscimenti e una riflessione sulla presenza delle donne nella musica italiana.

Milano ha ospitato l’edizione italiana dei Billboard Women in Music nella cornice di Vesta Fiori Chiari. La serata, condotta da Giorgia Fumo, ha premiato le artiste che si sono distinte nel panorama musicale dell’ultimo anno. Il momento più atteso è stato il riconoscimento di Woman of the Year a Madame, che ha ritirato il premio dopo un’esibizione al pianoforte in versione acustica di Sciccherie.

Madame e il premio alla libertà espressiva

Madame ha esordito nel 2018, a soli 16 anni, e ha costruito una carriera fatta di due partecipazioni al Festival di Sanremo, il primato di più giovane vincitrice di due Targhe Tenco e collaborazioni con alcuni dei rapper italiani più noti. Con l’album Disincanto ha affrontato il dolore senza scorciatoie e senza luoghi comuni. La motivazione ufficiale sottolinea il suo coraggio nel raccontarsi senza filtri, una scrittura che lascia spazio alle fragilità invece di nasconderle. Nel discorso di ringraziamento, l’artista ha dedicato il brano eseguito al pianoforte a questi anni di carriera.

Gli altri premi della serata

Loredana Bertè ha ricevuto l’Icon Award e ha chiuso il suo intervento con un “Siamo tutte Icon”. Elisa ha ottenuto l’Impact Award per il suo impegno ambientale e per la Fondazione Lotus, nata nel 2025. Francesca Michielin è stata premiata come Songwriter of the Year per Magia Bianca, Magia Nera, mentre Ditonellapiaga ha ricevuto il Powerhouse dopo il terzo posto a Sanremo con Che fastidio!. Eleonora Rubini è stata nominata Executive of the Year, Adiel DJ of the Year, mentre le Bambole di Pezza hanno vinto il premio Group of the Year. Angelica Bove è stata riconosciuta come Rising Star. Il collettivo Canta Fino a Dieci ha ricevuto lo Spotify EQUAL Award, dedicato alla parità di genere nella musica.

Il nodo della presenza femminile nelle classifiche

Durante la serata, Silvia Danielli, condirettrice di Billboard Italia, ha ricordato che le donne restano una minoranza nelle classifiche ufficiali, nei cartelloni dei festival e soprattutto nei ruoli di autrice e produttrice. Un singolo riconoscimento non basta a colmare questo divario. La serata ha quindi acceso un confronto su opportunità di partenza uguali per tutte e sul sostegno alle giovani artiste.