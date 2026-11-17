Lusso e Legitimacy Era: perché cala l’interesse per i loghi

Dal logo alla sostanza: come i consumatori di lusso ridefiniscono cosa vale la pena comprare, tra pre-owned in crescita ed esperienze.

Nel lusso cambia la direzione degli acquisti. Oggi si compra meno per mostrare un marchio e più per riconoscersi in un prodotto, apprezzarne la qualità o vivere un’esperienza che arricchisce la vita di chi la sceglie. Il cambiamento riguarda anche il modo di dare valore agli oggetti e il rapporto tra benessere e consumo. A descrivere questa trasformazione è The Next Generation Platform (TNGP), gruppo di company specializzate in strategia, creatività e tecnologia, che osserva l’evoluzione dei consumi e le attese verso i brand.

La legittimità come nuova priorità

Secondo la ricerca citata da TNGP, il 41% dei luxury spender acquista meno prodotti perché non trova più un valore adeguato al prezzo. Il 35% dei consumatori ha invece ridotto la spesa in beni di lusso per destinarla al wellness, puntando su ciò che si vive più che su ciò che si possiede. Anche il pre-owned cresce: un italiano su tre ha già acquistato un prodotto di lusso di seconda mano, attratto dalla storia degli oggetti, dalla loro durata e dal valore di scoperta legato agli archivi.

TNGP definisce questa fase The Legitimacy Era, in cui qualità, autenticità e trasparenza tornano decisive per riconquistare la fiducia. Francesca Sonzini, Strategy, Content & Marketing Director, spiega: “Il lusso basato sull’ostentazione dei loghi o sul prestigio iper-esclusivo sta finendo. Anche il quiet luxury, con posizionamento ed estetica sobri, si sta esaurendo, perché spesso i brand sono risultati omologati. I consumatori stanno ridefinendo le regole del desiderio e del valore. Un brand deve oggi dimostrare di sostenere quel desiderio, costruendo la legittimità su materiali, artigianalità, filiera trasparente e coerenza con la propria identità.” Sempre secondo Forbes (2025), il 72% dei top-tier luxury spender non trova la qualità artigianale per cui paga.

Logo, esperienze e consumatori aspirazionali

Il logo ha perso il peso di un tempo, quando segnalava status. Sovraesposizione commerciale e diffusione del lusso ne hanno indebolito il prestigio. Secondo Vogue Business (2025), il 41% dei luxury spender compra meno perché il prodotto non giustifica il prezzo. Altagamma (2025) registra un +3% per il lusso esperienziale contro un -2% per i beni personali.

Ernst & Young Europe (2026) indica i consumatori aspirazionali come motore della crescita del settore. Sono attenti a processi, competenze e cultura dietro al prodotto. Il 80% si sente alienato dagli store affollati e cerca spazi dedicati con un forte contatto umano, secondo Forbes (2025).

Second hand e dimensione globale

Il fenomeno è globale, e l’Italia ne rappresenta un caso particolarmente vivace. Secondo McKinsey e BoF, il second hand crescerà da due a tre volte più velocemente del nuovo fino al 2027, con l’Asia in testa e l’Europa in aumento del 12%. In Italia, un consumatore su tre ha già comprato lusso di seconda mano (EY, 2025). Vinted ha raggiunto 11 milioni di membri registrati, dato comunicato dal suo CEO.