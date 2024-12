Come abbinare i piumini colorati questo inverno 2024 2025? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Piumini colorati: la tendenza moda dell’inverno 2024-2025

Tra le giacche must have di questo inverno 2024 2025 c’è il piumino, tornato prepotentemente protagonista dopo anni in cui era il cappotto a comandare tutte le tendenze. Comodo, caldo e versatile, il piumino è la giacca ideale per la stagione invernale e, quest’anno, si tinge anche di colore! Basta con i soliti piumini neri o bianchi, è tempo di colorare anche questa stagione grigia! Prima di vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione, andiamo a vedere quali sono i colori di tendenza di questo inverno 2024 2025.

Piumini colorati: i colori di tendenza dell’inverno 2024-2025

Come abbiamo appena visto, i piumini colorati sono la giacca must have dell’inverno 2024 2025. Sì quindi ai colori, anche quelli accessi, che trasmettono subito allegria. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i colori su cui puntare questa stagione fredda:

Rosso : il rosso va bene in tutte le stagione, è quel colore sempre protagonista, soprattutto tra Natale e Capodanno.

: il rosso va bene in tutte le stagione, è quel colore sempre protagonista, soprattutto tra Natale e Capodanno. Bordeaux : è il colore di tendenza sia dell’autunno che dell’inverno 2024 2025, guai a non avere qualcosa di questo colore!

: è il colore di tendenza sia dell’autunno che dell’inverno 2024 2025, guai a non avere qualcosa di questo colore! Rosa flou : tra le novità c’è il rosa flou, colore che senza dubbio non può passare inosservato, perfetto per un look casual e street style.

: tra le novità c’è il rosa flou, colore che senza dubbio non può passare inosservato, perfetto per un look casual e street style. Blu: anche il blu è di forte tendenza, colore elegante che può essere indossato anche per un’occasione formale.

anche il blu è di forte tendenza, colore elegante che può essere indossato anche per un’occasione formale. Arancione: altro colore che non ti aspetti di vedere in inverno, eppure i piumini arancioni sono di forte tendenza, perfetto da indossare in una giornata super grigia.

Piumini colorati: come abbinarli questo inverno 2024 2025

Dopo aver visto quali sono i colori di tendenza per questo inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit per abbinare al meglio i piumini colorati: