In un mondo in cui le possibilità di viaggio si allargano ad ogni orizzonte, scegliere la meta perfetta può sembrare un compito arduo soprattutto se si viaggia da soli. Per le donne single, in particolare, l’occasione di partire da sole si traduce in un momento di libertà, avventura, e introspezione. Dove andare? Ecco sette destinazioni perfette per partire da sole o con un viaggio organizzato.

1. Maui

L’isola di Maui, una splendida perla delle Hawaii, offre un incantevole rifugio per coloro che cercano un connubio perfetto tra avventura e relax. Le spiagge lambite da acque cristalline invitano a giornate di serenità, mentre le escursioni nei parchi nazionali promettono avventure tra panorami mozzafiato. Un autentico invito a scoprire e riscoprire sé stesse tra le meraviglie della natura.

2. Maldive

Le Maldive, con i magnifici atolli e le acque trasparenti, rappresentano un vero paradiso terrestre. Chi desidera immergersi in un universo di quiete e bellezza non ha che da prenotare in uno dei lussuosi resort dell’arcipelago. Del resto un viaggio alle Maldive è il modo più semplice per trasformare una semplice vacanza in un sogno ad occhi aperti.

3. Praga

Praga è un mosaico di storia, arte e cultura. Passeggiare tra i vicoli acciottolati di questa città è come attraversare un libro di storia, dove ogni pietra e ogni ponte raccontano secoli di battaglie e intrighi politici. Per le amanti dell’arte e della cultura, Praga offre un palcoscenico dove il passato incontra il presente in un’armonia senza tempo.

4. Playa del Carmen

Playa del Carmen, situata sulla costa caraibica del Messico, è la scelta giusta per chi ama il mare, il caldo e l’avventura. Le acque turchesi e le spiagge bianche fanno da contesto ad un ambiente vivace, ricco di locali e movida.

5. El Chaltén

Nascosto tra i maestosi paesaggi della Patagonia argentina, El Chaltén è un paradiso per le amanti dell’escursionismo e delle attività all’aria aperta. Con sentieri che si snodano tra montagne imponenti e laghi glaciali, questa destinazione promette un’esperienza di viaggio indimenticabile e carica di adrenalina. Attenzione però a non sottovalutare le implicazioni fisiche: per un viaggio a El Chaltén meglio essere ben allenate.

6. Isole Nusa

Le Isole Nusa si trovano vicino a Bali e sono il rifugio ideale per chi cerca un’esperienza immersiva nella natura e vuole allontanarsi dalle logiche stressanti della quotidianità. Nonostante siano piuttosto note, infatti, le Isole Nusa offrono l’occasione di vivere un ritiro sereno, lontano dall’agitazione delle mete più battute. Quanto alle attività possibili, si va dal surf alle immersioni, fino alle sessioni di trekking nelle foreste.

7. Melbourne

Le donne che sognano un viaggio alla scoperta di una metropoli trovano in Melbourne la destinazione ideale. Merito del suo mix vibrante di cultura, arte, gastronomia e sport. Passeggiando tra i suoi vicoli nascosti si possono incontrare i caffè di tendenza e le gallerie d’arte, e i grattacieli offrono viste mozzafiato sullo skyline e i parchi nazionali che circondano la città.

Che si cerchi la quiete di spiagge solitarie o l’adrenalina di avventure tra le foreste, queste sette destinazioni offrono un ampio ventaglio di esperienze. Tutte accomunate dalla promessa di un viaggio indimenticabile.