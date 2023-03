Esistono capi di abbigliamento considerati must have per outfit sempre alla moda: basici, minimal e assolutamente versatili

Ormai siamo abituate ad avere gli armadi pieni di vestiti: dalle t-shirt, ai jeans, ai maglioncini, ai cappotti, alle giacche, fino ad arrivare alle scarpe. La moda ci conquista ogni giorno e le tendenze ci stuzzicano talmente tanto da farci correre all’acquisto in una manciata di secondi. Tutto vero, ma ci sono dei capi di abbigliamento che dovremmo avere obbligatoriamente dentro il guardaroba: quali? Scopriamolo insieme!

5 capi must have da avere nell’armadio

Per quanto la moda sia vasta e in continuo aggiornamento, ci sono dei capi di abbigliamento che non passano mai e che entrano a tutti gli effetti nella categoria “evergreen”. Che cosa avere sempre e comunque nell’armadio? Non ci crederete, ma sono i capi più semplici e versatili che ci siano.

Non esiste guardaroba senza camicia bianca

Impossibile non inserirla all’interno dei 5 must have da avere nel guardaroba. La camicia bianca è il pezzo fashion più evergreen che ci sia e lo è da sempre. Pensate a quanti utilizzi se ne possono fare, a prescindere dall’orario, dal contesto e dallo stile che appartiene alla vostra personalità. La camicia bianca è versatile e può diventare elegante, sportiva, casual, chic e super cool. Impossibile farne a meno. Scegliete il modello che più vi rappresenta, scegliete la lunghezza giusta e la vestibilità: al resto penserà tutto lei.

Jeans? Obbligatori

Di jeans ne esistono a migliaia, ma nel guardaroba è d’obbligo quel paio che proprio riesce a valorizzare la silhouette. A vita alta, a vita bassa, largo o super skinny, il giusto paio di jeans riesce a rendere ogni look quello giusto, quello opportuno e quello che non passa mai di moda.

Blazer nero: il pass par tout per ogni occasione

Con il blazer nero avrete già almeno dieci outfit fatti. Provate a immaginare camicia bianca, jeans e blazer nero: tre capi must have vi regalano un outfit sempre attuale. Il blazer nero, qualsiasi esso sia, è una garanzia per ogni situazione. Anch’esso è versatile e si adatta a ogni stile. Il nero aiuta in tutto, ma la linea del blazer risulta sempre impeccabile.

Abito nero: eleganza evergreen

Come si può pensare di mettere in piedi un guardaroba basic senza un abito nero al suo interno? Impossibile. Un little black dress è obbligatorio se si vuole essere pronte a ogni occasione di stile. Come per gli altri capi must have citati, anche l’abito nero è versatile e pronto a ogni utilizzo. Diventa sportivo con un paio di sneakers, diventa femminile e sensuale con un paio di décolleté e i giusti accessori e diventa anche più rock con un paio di anfibi e giacca in pelle. Vuoi o non vuoi, l’abito nero entra d’ufficio in ogni guardaroba.

T-shirt girocollo total white

Concludiamo la lista dei 5 capi must have con lei, la t-shirt bianca a girocollo, obbligatoria per un guardaroba basic minimal ma attualissimo. Il discorso è simile a quello per la camicia bianca e non c’è molto altro da aggiungere. Con un capo del genere si riescono a realizzare numerosi outfit, perciò correte ad acquistare il modello che più fa per voi.