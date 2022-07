Mentre taglia il sughero, un giovane 18enne, in provincia di Oristano, si ferisce alla gola. Nonostante i soccorsi il ragazzo è deceduto.

Una tragedia ha colpito la provincia di Oristano: un 18enne è morto dopo essersi ferito alla gola mentre tagliava il sughero. Il giovane stava lavorando in campagna con un attrezzo molto affilato. Indagano i carabinieri.

18enne si ferisce alla gola mentre taglia il sughero e muore

Il suo nome, come si apprende dal quotidiano Il Mattino, era Filippo Bua, 18 anni. La giovane vittima di questo fatale incidente stava lavorando con un’accetta nella campagne di Santu Lussurgiu (Oristano), nella frazione San Leonardo. I carabinieri di Oristano e di Ghilarza hanno iniziato ad indagare sul caso coordinati dalla Procura di Oristano. Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, sembrerebbe che il giovane abbia fatto un movimento errato con l’accetta mentre tagliava il sughero.

La lama, poi, è rimbalzata sul sughero procurandogli una profonda ferita alla gola.

I soccorsi e il decesso del giovane

Prima dei soccorritori, chiamati dai suoi colleghi, a prestate aiuto al giovane 18enne sono state tutte le persone presenti in quel luogo. Hanno provato a fermare l’emorragia, ma il sangue che perdeva era troppo. Nonostante l’ambulanza sia arrivata quasi subito, ormai per il giovane non c’era più nulla da fare.

Sul luogo è arrivato anche il medico legale. Sembra che il 18enne sia morto dissanguato.