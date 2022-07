Con un commosso post social Volodymyr Zelensky ringrazia Mario Draghi: “Grazie per il sostegno incrollabile”. Le parole del presidente dell’Ucraina sul premier dimissionario italiano giungono nelle ore in cui tutti i leader occidentali stanno dicendo la loro, non senza rammarico e ciascuno secondo le proprie specifiche sensibilità nazionali, sulla fine dell’esperienza di governo dell’ex presidente della Bce.

Zelensky ringrazia Draghi per il sostegno

E tra le decine di voci che hanno ringraziato Mario Draghi per il suo lavoro non poteva certo mancare quella del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che non ha perso l’occasione per dirsi certo che anche senza l’atlantico Draghi l’Italia farà il suo dovere nei confronti di Kiev. Su Twitter ha scritto Zelensky: “Sono sinceramente grato a Mario Draghi per il sostegno incrollabile all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa e nella difesa dei valori europei comuni: democrazia e libertà”.

L’auspicio su un’Italia solidale anche senza Draghi

“Continueremo a lavorare per rafforzare la cooperazione tra Italia e Ucraina“. Poi l’auspicio del presidente ucraino su un futuro che vede Kiev privata di quasi tutte le prime linee atlantiste: “Sono convinto che il supporto del popolo italiano per l’Ucraina continuerà!“. Open ricorda che Draghi e Zelensky si erano incontrati di persona lo scorso 16 giugno a Kiev.