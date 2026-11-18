Dalla Lituania agli Stati Uniti, l'XI Settimana della cucina italiana nel mondo porta chef, workshop e incontri sull'agroalimentare nelle ambasciate.

Anche quest’anno l’XI Settimana della cucina italiana nel mondo coinvolge le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. In Lituania l’ambasciata d’Italia a Vilnius e l’Ice hanno costruito un calendario di appuntamenti dedicato alla grande tradizione napoletana, con lo chef stellato Lorenzo Montoro come protagonista. Negli Stati Uniti, invece, l’ambasciata di Washington ha avviato due iniziative che uniscono cucina e ricerca economica.

Il programma di Vilnius con lo chef Lorenzo Montoro

Gli appuntamenti lituani sono iniziati il 15 novembre con un pranzo offerto ai militari del contingente italiano impegnato nella NATO Baltic Air Defence presso la base aerea di Siauliai. Il 16 novembre Montoro, chef del ristorante Il Flauto di Pan dell’Hotel Villa Cimbrone di Ravello, ha tenuto un workshop per gli chef lituani dedicato alle ricette tipiche della Campania. Il 18 novembre terrà una masterclass al Centro di formazione professionale VESK, dove mostrerà la preparazione della pasta fresca. Il 19 novembre preparerà un pranzo solidale per la mensa del centro di assistenza Betanija, in ricordo di San Francesco d’Assisi nell’ottocentesimo anniversario della sua morte, insieme al personale dell’ambasciata e della nunziatura apostolica.

L’evento centrale è una cena dedicata alla domenica napoletana, a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del settore enogastronomico, della stampa e dei social media. L’ambasciatore Emanuele de Maigret ha spiegato che il tema scelto permette di raccontare la cucina napoletana nelle sue tre anime: quella di corte, quella popolare diventata famosa nel mondo e quella contemporanea, legata ai territori e alle filiere d’eccellenza. Roberto Cafiero, direttore dell’ufficio ICE di Varsavia, competente per Polonia e Lituania, ha sottolineato che l’iniziativa coincide con il centenario dell’agenzia, impegnata a sostenere le imprese italiane sui mercati internazionali.

Washington: cucina, ricerca e agroalimentare

A Washington l’ambasciata d’Italia, guidata dall’ambasciatore Marco Peronaci, ha ospitato una lezione di cucina italiana nella residenza dell’ambasciatore, con la chef italo-americana Alessandra Ciuffo e in collaborazione con Giallo Zafferano. L’incontro ha messo al centro la qualità delle materie prime e il valore della convivialità. Il giorno successivo è prevista una conversazione sulla ricerca e il commercio agroalimentare, con interventi del viceca missione Stefano Bianchi e di Alessio Tola, direttore del CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

Il CREA presenterà un rapporto curato dai ricercatori Federica Demaria e Roberto Solazzo. Seguirà una tavola rotonda moderata da Grace Yarrow, giornalista di Politico, con rappresentanti di Almond Board of California, American Seed Trade Association, Consorzio del Parmigiano Reggiano e Barilla USA. Secondo l’ambasciata, le due iniziative vogliono evidenziare la cucina italiana come espressione dell’identità culturale del Paese e come motore di sviluppo economico e innovazione.