Sensori indossabili ancora al primo posto, ma cresce la domanda di allenamenti pensati per un corpo che cambia con l'età.

I sensori indossabili restano in cima ai trend fitness mondiali per il decimo anno consecutivo. Fitness tracker, smartwatch, monitor della frequenza cardiaca e tracker GPS occupano il primo posto nella classifica del Worldwide Survey of Fitness Trends 2027, realizzato dall’American College of Sports Medicine (ACSM) in 16 Paesi, Europa compresa, e pubblicato sull’Health & fitness journal. Accanto alla tecnologia, la ricerca segnala un interesse crescente per chi con gli anni perde agilità e cerca un movimento eseguito in modo corretto.

Sensori e app: la tecnologia continua a guidare il settore

Smartwatch, tracker e sensori che misurano battito, sonno e recupero sono presenti sul podio dal 2016, anno del loro ingresso nella classifica. Nell’ultima edizione hanno mantenuto la vetta, mentre le App per l’allenamento salgono al secondo posto dopo essere state quarte l’anno precedente. Il rapporto collega questa crescita alla diffusione di strumenti che permettono di seguire i progressi giorno dopo giorno, senza dover ricorrere a un tecnico per ogni verifica.

Il terzo posto appartiene al gruppo equilibrio, flow e core strength, che guadagna due posizioni. Vi rientrano yoga, Pilates, barre e allenamenti concentrati su mobilità, stabilità, flessibilità, resistenza muscolare, coordinazione e controllo del corpo. Le proposte mettono meno l’accento sull’estetica e più sulla funzionalità, soprattutto per chi non è più giovane.

Over 65 al quarto posto e nuova attenzione alla forza

I programmi per gli over 65 salgono al quarto posto. Sono progettati per migliorare la qualità della vita legata alla salute, la capacità funzionale e l’autonomia nella vita di tutti i giorni, con l’obiettivo di ridurre il rischio di cadute. Gli anziani e le anziane rappresentano, secondo il report, una parte stabile del pubblico delle palestre e dei centri comunitari.

Al quinto posto si trova l’allenamento di forza con bilancieri, manubri, kettlebell e bande elastiche, utile a migliorare forza, resistenza ed efficienza nei movimenti. Il fitness dedicato alla gestione del peso scende invece al sesto posto, dopo essere stato terzo nel 2026. Al settimo posto tornano a salire i corsi di gruppo, dallo spinning allo yoga, fino a barre, danza-fitness, boxe, kickboxing e lezioni basate su forza o cardio.

Benessere mentale, software personalizzati e influencer

All’ottavo posto compaiono i programmi e i software di allenamento personalizzato, pensati per ottimizzare la seduta e monitorarne l’andamento. La nona posizione riguarda i corsi per il benessere mentale, orientati a ridurre ansia, stress e depressione, insieme alle pratiche mente-corpo come yoga e tai chi. Chiude la top ten una novità: gli influencer-trainer che sui social propongono programmi di fitness e motivazione online, coinvolgendo i propri follower.

Appena fuori dalla classifica, all’undicesima posizione, si collocano le terapie calde e fredde, dai cuscinetti riscaldanti agli impacchi di ghiaccio, fino a saune e immersioni fredde. Tra le novità il rapporto cita anche strumenti per ridurre dolore e indolenzimento, come pistole da massaggio, piattaforme vibranti e indumenti per la compressione quali fasce, cinture e nastri. Gli autori sottolineano però che i loro effetti sulle prestazioni restano meno evidenti.