Scopri come mantenere la pelle sana e morbida durante chemioterapia e radioterapia con semplici accorgimenti.

Durante la chemioterapia e la radioterapia la pelle subisce cambiamenti notevoli: si asciuga, si irrita, può manifestare arrossamenti o comparire lentiggini scure. Questi sintomi non sono solo estetici, ma influiscono sulla qualità della vita e sul rispetto del percorso terapeutico. Una corretta igiene quotidiana, associata a scelte consapevoli di prodotti e a comportamenti protettivi, può attenuare il disagio e migliorare il benessere complessivo del paziente.

Il primo passo è comprendere che la cute diventa più ipersensibile a causa dei meccanismi d’azione dei farmaci anticancro. Per questo motivo è fondamentale rivolgersi al proprio oncologo o dermatologo prima di introdurre qualsiasi nuova crema o detergente. La consulenza specialistica permette di evitare ingredienti potenzialmente irritanti e di garantire che le soluzioni scelte siano in linea con il protocollo terapeutico in corso.

Prodotti delicati per detergere e idratare

La pulizia deve avvenire con creme o gel senza sapone, privi di profumi e di conservanti noti per scatenare reazioni allergiche. Meno ingredienti possibili riducono il rischio di irritazione; spesso le formulazioni per pelli reattive contengono acidi grassi a catena corta e glicerina per mantenere l’idratazione. Dopo la detersione, è consigliabile applicare un emolliente iperidratante appena tolerato dalla pelle, preferibilmente a base di ceramidi o di acido ialuronico, per ristabilire la barriera cutanea.

Detergenti consigliati

Marchi specializzati in cosmetici per pelli sensibili offrono prodotti certificati per uso in ambito medico. La chiave è scegliere formule con un numero limitato di componenti, testate dermatologicamente e approvate per l’uso su cute danneggiata. Anche l’acqua termale può essere usata come risciacquo finale per lenire l’infiammazione e fornire minerali antiossidanti.

Protezione solare e radiodermatite

Le radiazioni ionizzanti aumentano la vulnerabilità della pelle ai danni UV. Anche una leggera esposizione al sole può trasformarsi in una bruciatura più profonda, con conseguente iperpigmentazione. Per questo è imprescindibile l’uso di una crema solare ad ampio spettro SPF 50+, applicata generosamente 15 minuti prima dell’esposizione e riapplicata ogni due ore, soprattutto se si suda.

Come prevenire la radiodermatite

La radiodermatite compare solitamente entro due settimane dall’inizio della terapia e si manifesta con arrossamento localizzato, sensazione di bruciore e, in casi più avanzati, con vesciche. Una pratica efficace è l’applicazione di impacchi di acqua termale più volte al giorno, seguiti da una crema idratante ricca di zinco e rame, che favoriscono la rigenerazione cellulare e riducono l’infiammazione. L’idratazione interna, bevendo almeno 2 litri d’acqua al giorno, sostiene anche la capacità di riparazione cutanea.

Cura del cuoio capelluto, capelli e alopecia

L’alopecia è una delle conseguenze più visibili della chemioterapia. Il cuoio capelluto può diventare secco, pruriginoso e più sensibile al calore. È consigliabile idratarlo preventivamente con lozioni contenenti pantenolo o olio di jojoba, anche prima che compaiano i primi segnali di caduta. L’utilizzo di shampoo delicati, formulati per cuoio capelluto sensibile, e il risciacquo con acqua tiepida (non calda) limitano ulteriori danni.

Idratazione preventiva del cuoio capelluto

Applicare un fluido solare SPF 50+ anche sul cuoio capelluto riduce il rischio di scottature durante le sessioni di terapia all’aperto. Dopo la doccia, asciugare i capelli tamponando delicatamente con un asciugamano in microfibra, evitando di strofinare vigorosamente. Il lasciarli asciugare all’aria limita la rottura dei filamenti già indeboliti.

Gestione di prurito, acne e sindrome mano-piede

Prurito, eruzioni acneiformi e la cosiddetta sindrome mano-piede sono effetti collaterali comuni di molte terapie mirate. Il prurito, spesso fastidioso, può essere calmato con oli detergenti liporestitutivi e l’applicazione regolare di creme a base di ceramidi. Per le eruzioni simili all’acne, un trattamento topico a base di rame e zinco aiuta a limitare la proliferazione batterica e a ridurre l’arrossamento.

Strategie anti-prurito

Le mani e i piedi, soggetti a erosioni e screpolature, beneficiano di creme ricche di urea al 10% e di impacchi di acqua termale più volte al giorno. L’uso di guanti di cotone durante le attività domestiche e di calzature morbide evita ulteriori frizioni. Curare anche le unghie con oli nutrienti impedisce la rottura e riduce il rischio di infezioni secondarie.