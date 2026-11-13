Lelo Mona Spectra, una nuova tecnologia per il piacere

L'innovazione per il piacere personale e di coppia passa attraverso le nuove tecnologie

Chi mi conosce lo sa, sono curioso come un gatto e sopratutto su questo tema a me caro, ovvero il piacere e il benessere, vista l’entrata in campo di nuove tecnologie luminose, ho voluto fare all’educatrice sessuale Samantha Piludu qualche domanda riguardo il nuovo prodotto di Lelo Mona Spectra.

Quali sono i principali benefici della LED Light Technology applicata al benessere intimo?

Nel benessere intimo, i benefici su cui c’è maggiore interesse sono legati a tre aspetti. Il primo è la circolazione e la sensibilità della zona. Il secondo è l’elasticità e la tonicità dei tessuti e del pavimento pelvico. Il terzo è l’idratazione e la lubrificazione naturale. Grazie alla luce LED rossa, MONA Spectra risponde a queste esigenze con un approccio multilivello. A questo si aggiunge il comfort: il calore delicato prodotto dai LED aiuta a rilassare la muscolatura pelvica e rende l’esperienza più piacevole.

Da educatrice sessuale aggiungo un punto per me fondamentale. Si tratta di un approccio non invasivo e privo di ormoni, che non nasce per “riparare” il corpo ma per prendersene cura nelle diverse fasi della vita: dopo una gravidanza, in perimenopausa e menopausa, o semplicemente come gesto di benessere. Il piacere e la cura di sé smettono di essere due mondi separati, e diventano un unico rituale.

Ma quali sono le sensazioni percepite durante l’utilizzo?

La prima sensazione, e quella che colpisce di più, è il calore. La matrice di LED ad alta potenza genera un tepore delicato e avvolgente, molto diverso dal contatto “freddo” a cui siamo abituati con molti dispositivi. È una sensazione che aiuta a rilassarsi e a lasciarsi andare. È uno degli aspetti che le donne apprezzano di più: il calore che ricorda il tocco umano. Poi c’è la stimolazione vera e propria, MONA ha un design pensato per stimolare il punto G con vibrazioni profonde, mentre le nervature sensoriali intrecciate distribuiscono la sensazione su un maggior numero di terminazioni nervose. Grazie alla tecnologia SmoothRise, il passaggio tra i 16 livelli di intensità è graduale, senza scatti improvvisi: il piacere può “salire” con i propri tempi. È un dettaglio importante, perché ascoltare il ritmo del proprio corpo è alla base di un’esperienza appagante. C’è anche un aspetto di libertà. Con l’app si possono usare le luci insieme alla vibrazione oppure da sole, senza vibrazione. Si può quindi vivere un momento di puro piacere, o di relax, o le due cose insieme. Il silicone morbido e setoso e l’impermeabilità totale permettono di usarlo anche nella vasca o sotto la doccia: lo definirei un rituale di benessere.

Possiamo pensare a un futuro dei toy insieme alla fotobiomodulazione?

Credo che sia una direzione molto chiara. Le previsioni di LELO sui trend del 2027 parlano di sex toy il cui scopo va oltre il piacere: dispositivi per l’allenamento del pavimento pelvico, integrazione della luce rossa, attenzione alla salute oltre che al divertimento. Il Futurist Report descrive un futuro in cui il benessere intimo diventa un vero pilastro della salute generale, con dispositivi sempre più connessi alle preferenze ed esigenze degli utenti. Immagino quindi dispositivi sempre più capaci di “dialogare” con il corpo. Le previsioni parlano di sensori fisiologici che leggono in tempo reale la tensione muscolare o il battito cardiaco e adattano movimento e intensità. Applicato alla fotobiomodulazione, significa toy che un domani potrebbero regolare anche luce e calore sulle esigenze della singola persona, in quel momento. C’è poi una forte spinta verso stimolazioni più delicate e sfumate e verso uno “slow sex” fatto di presenza, respiro e ascolto. La luce e il calore, che accompagnano e non forzano, sono perfetti per questa visione. C’è però un altro aspetto che il Futurist Report sottolinea e che condivido pienamente. La tecnologia ha senso quando aiuta le persone a sentirsi più presenti nel proprio corpo, non quando lo sostituisce o lo misura. Il futuro che mi auguro è quello in cui strumenti come la luce rossa ci aiuteranno a conoscerci meglio e a prenderci cura di noi, lasciando spazio al piacere più autentico.

Quale consiglio darebbe a chi è incuriosito da Mona Spectra ma non sa da dove cominciare?

Personalmente credo che l’esperienza si avvicini tantissimo a quella che potrei descrivere come una SPA del benessere intimo sempre con te. Dedicarsi con costanza anche pochi minuti al proprio piacere e beneficiare della sua tecnologia è una bellissima occasione per riconnettersi con sé stessi. Da dove cominciare? Bisogna solo iniziare, provare e riprovare per trovare nelle sue tante modalità di intensità e luci led la propria.

Quali indicazioni generali darebbe a chi desidera avvicinarsi a un nuovo sex toy per la prima volta?

Scegliere sempre aziende/case produttrici serie e con materiali sicuri per corpo e certificati, con la salute non si scherza. Aggiungere l’utilizzo di un buon lubrificante a base acqua, se idratante ancora meglio, mai utilizzare un sex toy senza, soprattutto le prime volte, questo per garantirvi una experience sensuale e con effetto seta sul corpo. Provare sempre la tecnologia sulle proprie mani, sembra scontato, ma è necessario capire funziona il nostro gioco e dopo aver trovare il momento giusto di privacy e relax da dedicarci, iniziare con la conoscenza esterna sulle corpo delle vibrazioni per poi aumentare gradualmente la vicinanza con le nostre zone intime e se siamo pronte l’inserimento delicato.

Un’ultima domanda, che credo sia il primo pensiero di chi vuole sperimetare, ovvero come introdurre un sex toy nella vita di coppia in modo sereno, rispettando desideri, limiti e consenso di tutte le persone coinvolte?

I vantaggi dell’inserimento di un sex toy all’interno della nostra relazione di coppia possono essere molteplici; riscoprire insieme nuove sensazioni, emozioni, aumentare la complicità, l’interazione, la comunicazione e sicuramente migliorare la capacità di osservazione ed ascolto dell’altro/a. Posso essere visti come delle estensioni moderne delle nostri mani, ci permettono di stimolare delle zone con precisione per dedicarci al contatto e soprattutto ai baci durante l’amplesso spesso dimenticati. Il consenso è necessario, significa avere rispetto dell’altro/a, dei propri tempi e comprende un impegno personale volto sempre all’attenzione e al benessere altrui. Il vero segreto per proporre l’introduzione di un sex toy nella nostra coppia è sapere trasmettere e comunicare quanto sia importante per noi fare questo nuovo viaggio esperienziale con la persona che amiamo. Abbandoniamo un po’ di individualità per condividere e creare nuovi desideri insieme, senza mai giudicare o far sentire nessuno a disagio o antiquato, consenso è educazione al piacere consapevoli, siate sempre educati.

Ringraziando Samantha per la sua gentilezza ho una domanda per voi.

Cosa aspettate a provare?