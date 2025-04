Un amore che supera le barriere

Vittoria Schisano, attrice e scrittrice, è un esempio di come l’amore possa trasformare e liberare. Dopo un lungo percorso di transizione iniziato nel 2011 e completato nel 2014, Vittoria ha trovato in Donato Scarbi non solo un compagno, ma un partner che la sostiene e la comprende. La loro storia d’amore è un viaggio di scoperta reciproca, che ha inizio in un locale di ristorazione, dove si sono conosciuti durante la presentazione della sua autobiografia, La Vittoria che nessuno sa.

Un incontro che cambia la vita

Il primo incontro tra Vittoria e Donato è stato segnato da una conversazione che ha messo in luce la bellezza della loro connessione. Donato, leggendo il sottotitolo del libro di Vittoria, ha esclamato: ‘ma cosa c’è che non va in questo corpo?’. Questa frase ha aperto la porta a un corteggiamento che, sebbene lungo, si è rivelato ricco di emozioni. Vittoria ricorda con affetto il momento in cui ha finalmente deciso di aprirsi a lui, rivelando anche la sua verginità, nonostante la sua carriera di modella avesse già portato a esperienze pubbliche significative.

Un futuro insieme

Oggi, dopo sette anni di relazione, Vittoria e Donato sognano di coronare il loro sogno d’amore con un matrimonio in chiesa. Nonostante Donato abbia già avuto un matrimonio civile, entrambi sentono che una cerimonia religiosa rappresenterebbe un messaggio potente di amore e accettazione. La loro storia è un esempio di come l’amore possa superare le difficoltà e le differenze, creando un legame profondo e autentico.

Vittoria, attraverso i suoi social, condivide momenti di dolcezza e intimità con Donato, mostrando al mondo che l’amore vero esiste e può fiorire anche in circostanze inaspettate. La loro relazione è un inno alla libertà di essere se stessi e alla bellezza di un amore che abbraccia ogni sfumatura della vita.