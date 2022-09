Ha appena ricevuto il titolo di Miss Universe Italy 2022: di chi stiamo parlando? Di Virginia Stablum, ex volto di Uomini & Donne.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei e sulla sua vita, fino alla conquista del recente titolo, ottenuto lo scorso 18 settembre 2022 a Canosa di Puglia.

Chi è Virginia Stablum? Tutto su Miss Universe Italy 2022

Virginia Stablum è nata il 17 febbraio 1998 a Trento sotto il segno dell’Acquario e attualmente ha 24 anni. Il padre è di origini africane e tedesche, da qui il cognome non italiano.

Si diploma al Liceo Linguistico e subito dopo la maturità intraprende il percorso universitario, scegliendo la facoltà di Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Verona.

Accanto all’impegno scolastico e universitario, Virginia Stablum ha sempre nutrito una forte passione per il mondo della moda e dello spettacolo. Grazie proprio alla sua oggettiva bellezza, quindi, riesce a entrare quasi subito nel campo del fashion e dell’entertainment, dove riesce a conquistare tutti e tutte grazie anche alla sua spontaneità e alla sua estrema semplicità.

L’11 giugno 2017 Stablum partecipa a Miss Mondo Italia a Gallipoli, gareggiando contro altre 50 candidate.

In quell’occasione si è classificata nella Top 5 e ha vinto il premio Miss Mondo Cover Girl 2017.

Molte persone la conoscono anche per la sua nota apparizione nel dating show italiano più famoso: Uomini & Donne di Maria De Filippi. Virginia Stablum scese infatti come corteggiatrice con l’obiettivo di conquistare Niccolò Brigante. Alla fine del programma il tronista, molto preso da Stablum, decide di sceglierla e la coppia esce insieme e si fidanza. La relazione tra i due però non va avanti molto e l’amore si conclude pochi mesi dopo, a causa di diverse incompresioni e una forte incompatibilità caratteriale.

Dopo la relazione con Brigante Virginia Stablum si frequenta per un po’ di tempo con Daniele Ceretta, un bar tender della città di Verona molto appassionato di sport. Inoltre, sono diverse le voci secondo cui l’ex corteggiatrice abbia avuto un flirt con Ignazio Moser, l’attuale compagno di Cecilia Rodriguez, che ha confermato l’accaduto accusandola di averlo tradito con un suo amico. Tale notizia, però, è stata prontamente smentita dalla stessa Stablum.

Dopo una serie di rotture e amori altalenanti, sembrerebbe che Virginia Stablum abbia finalmente trovato l’equilibrio che cercava. La giovane donna, infatti, è impegnata con Vittorio Scala, proprietario di una società di pubbliche relazioni ed ex fidanzato di Taylor Mega. A confermare tale relazione (già viva da diverso tempo), è la recente foto pubblicata dallo stesso Scala sul suo profilo Instagram (Mr.Scala), in cui le sfiora le labbra e le dedica la caption: “The king has found his queen“.

Anche Virginia Stablum, come il compagno, è attivissima sui social; il suo profilo Instagram conta più di 379 mila follower e lei stessa pubblica quotidianamente contenuti che la ritraggono sia in posa per vari shooting, sia in attimi di relax. Il più recente, ovviamente, la ritrae con la fascia di Miss Universe Italy 2022, un bouquet di fiori e la corona tenuta stretta dall’emozione.

Virginia Stablum rappresenterà l’Italia a Miss Universo 2022: in bocca al lupo!