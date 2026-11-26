Addio a Veruschka, la modella tedesca che negli anni Sessanta ha cambiato l'immagine delle modelle e ha lasciato uno stile riconoscibile ancora oggi.

È morta Veruschka, nome d’arte di Vera Gottliebe Anna von Lehndorff, considerata la prima supermodella della storia. Aveva 87 anni. La famiglia ha confermato la scomparsa, annunciata il 25 novembre 2026.

Le ricostruzioni non coincidono sulla data del decesso: alcune indicano il 24 novembre, a Berlino, altre il 25 novembre. Il nome d’arte, che faceva pensare a un’origine russa, è stato in realtà inventato da lei, che era di origini prussiane e nata a Königsberg.

Una bellezza fuori dagli schemi degli anni Sessanta

Veruschka è ricordata per una fisicità che, secondo le fonti, appariva più contemporanea delle pin-up hollywoodiane dominanti all’epoca. Alta circa 1,83 metri, con lineamenti scolpiti e occhi chiarissimi, alcune ricostruzioni la indicano quasi 1,90.

Il successo arrivò tra il 1964 e il 1970, quando posò per circa 800 copertine, lavorando con fotografi come Richard Avedon, che la definì «la donna più bella del mondo», Helmut Newton e Franco Rubartelli, che fu a lungo suo compagno.

Nel 1966 apparve in Blow-Up di Michelangelo Antonioni, in una sequenza diventata celebre davanti all’obiettivo del fotografo interpretato da David Hemmings. Anni dopo disse: «Non ho mai capito perché avessi tanto successo: con appena due scene e una battuta sono diventata famosa in tutto il mondo».

Capelli, occhi e trucco: i beauty look che hanno segnato un’epoca

Veruschka sperimentava molto con la bellezza. Tra le acconciature più iconiche ci sono i capelli cotonati tipici degli anni Sessanta, i capelli lunghi fino alla vita, un vortice di trecce che incorniciava il viso e una soluzione scultorea di ispirazione orientale, con i capelli annodati a forma di fiocco.

Lo sguardo era il suo tratto più riconoscibile. Eyeliner e ciglia finte, spesso abbinate a ombretti azzurro polvere, creavano un effetto bambola. Le ciglia cambiavano di volta in volta, lunghe e scenografiche oppure più curve.

Una carriera oltre le passerelle

Veruschka sfilava poco, perché non voleva essere considerata una semplice mannequin. Nel 1968 indossò per Yves Saint Laurent una sahariana, mentre Valentino Garavani la scelse come musa e il brand Acne Studios la fotografò nel giugno 2017.

Negli ultimi anni si vedeva raramente, ma nel 2010 chiuse la sfilata Primavera-Estate 2011 di Giles Deacon. Nel 2005 raccontò le proprie esperienze psichiatriche e, alla domanda sulla maternità, rispose: «Non ho figli. Ho dei gatti, sei».

Parte del suo archivio è stata donata al Museo della Prussia orientale di Lueneburg. Per rivedere il suo stile, il punto di partenza resta Blow-Up, insieme alle copertine degli anni Sessanta.