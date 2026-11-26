Ex cestista, modello e cresciuto a Rimini: chi è davvero James Mbaye, l'uomo che ha conquistato la campionessa di sci Federica Brignone

Dopo le medaglie d’oro conquistate in pista, Federica Brignone ha accanto James Mbaye, 36 anni, ex cestista e modello. La coppia è diventata pubblica nei mesi scorsi, ma di lui si conosce soprattutto il titolo di modello. Ecco chi è.

Dal Senegal a Rimini, tra studi e moda

Mbaye è nato in Senegal ma è cresciuto a Rimini, dove ha studiato. La sua carriera nella moda è legata a Firenze.

Dal set dello spot al red carpet di Madrid

I due si sono conosciuti sul set dello spot per il Grana Padano, nell’autunno scorso. La relazione è stata ufficializzata in aprile, quando sono apparsi insieme sul red carpet dei Laureus World Sports Awards 2026 a Madrid.

L’ultima apparizione ufficiale insieme risale alla Festa del Cinema di Roma. Il 21 ottobre 2026, sul red carpet della Capitale, lei era in rosso e lui in denim, per la première di Federica – L’ultima olimpiade.

Solo otto mesi prima, a Cortina, Mbaye era in tribuna per il gigante olimpico, il giorno del secondo oro di Brignone dopo il super G.

Il silenzio di lei e le parole della madre

Brignone non ha mai parlato pubblicamente della sua storia d’amore. A farlo è stata la madre, Maria Rosa Quario, in un’intervista al Messaggero: «Fede è molto riservata e non ama parlare della sua sfera privata e soprattutto non ama farsi vedere in pubblico con chi frequenta, ma mia figlia ha fatto benissimo a farsi fotografare con il suo nuovo compagno e a rendere pubblica questa bella storia d’amore: nella vita non bisogna mai nascondersi.

Brignone ha annunciato il ritiro dalle gare e ha detto che farà sapere dove e quando correrà l’ultima. Mbaye è tra le persone che le sono state accanto nella decisione, insieme ai genitori e al fratello.