Milly Carlucci ha annunciato in diretta lo scambio di posto in giuria tra Alberto Matano e Barbara d'Urso, ma la giurata non sarebbe d'accordo. L'avrebbe scoperto dalla televisione e ne farebbe una questione di principio.

Barbara d’Urso non sarebbe disposta ad accettare il cambio di posto in giuria con Alberto Matano deciso da Milly Carlucci per la prossima diretta di Ballando con le Stelle, in onda sabato sera. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, la giurata avrebbe appreso la novità dalla televisione, senza essere stata interpellata. Per lei la questione sarebbe di principio: spostarsi equivarrebbe ad ammettere che il problema nato con il cosiddetto Profumo-Gate si risolva allontanando lei.

Dopo le polemiche legate al profumo, nel programma di Rai1 si apre quindi un nuovo fronte, già ribattezzato Posto-Gate. Al centro c’è la disposizione dei giurati attorno a Guillermo Mariotto.

La proposta di Matano e l’annuncio in diretta di Milly Carlucci

L’idea dello scambio è partita da Alberto Matano. Durante l’ultima puntata del sabato, il conduttore si era offerto di prendere il posto della collega. Martedì Milly Carlucci ha accolto la richiesta, comunicandola pubblicamente durante un collegamento con La Vita in Diretta, il programma condotto proprio da Matano.

“Tu Alberto hai fatto una richiesta precisa sabato scorso di cambiamento di posto e ti sei offerto, vittima sacrificale, per sederti accanto a Mariotto”

Nello stesso intervento la conduttrice di Ballando ha ufficializzato la decisione, chiudendo con una battuta: “E il tuo desiderio è esaudito, mio caro, quindi tu passi nella posizione di Barbara e Barbara passa nella tua posizione! E ti avverto di una cosa, che Mariotto arriva con un flacone ancora più grande di profumo di libertà!”.

Il nuovo assetto annunciato prevede quindi Matano accanto a Mariotto, mentre d’Urso passerebbe dalla sinistra alla destra di Carolyn Smith.

Barbara d’Urso avrebbe scoperto tutto guardando la tv

Il nodo, però, sarebbe nel metodo. Se Matano è stato informato direttamente da Carlucci, d’Urso avrebbe saputo della decisione solo seguendo La Vita in Diretta, e non l’avrebbe presa bene. A riferirlo è il giornalista Gennaro Marco Duello su Fanpage, secondo cui “la giurata non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione diretta dalla conduttrice sulla nuova disposizione della giuria. Soprattutto, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la sua postazione”.

Nella ricostruzione vengono spiegate anche le ragioni del rifiuto:

“La giurata non gradirebbe una soluzione che non ha mai suggerito e che altri hanno proposto al posto suo. Il senso è chiaro: spostarsi significherebbe accettare che il problema si risolva allontanando lei, non chi ha spruzzato il profumo. Per chi denuncia di essere stata umiliata in diretta, non è un dettaglio logistico”

Il punto, dunque, non sarebbero la visibilità o l’inquadratura. Conta il significato simbolico dello spostamento: chi si sente parte lesa non vuole essere quella che deve fare un passo indietro.

Mariotto si rimette alla produzione

Chi sembra non temere ripercussioni è Guillermo Mariotto, il cui posto al tavolo della giuria appare intoccabile. Intervenuto in collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo, lo stilista ha preferito non prendere posizione.

“Se ci sarà uno scambio di posto? Queste sono decisioni della produzione, di Milly e di Giancarlo, io faccio quello che loro chiedono”

Resta aperta una questione che molti spettatori si pongono: perché la padrona di casa abbia scelto di annunciare il cambio in diretta nazionale senza prima confrontarsi con tutti i diretti interessati. In una vicenda nata da un presunto sgarbo in onda, la mancata comunicazione rischia di alimentare ulteriormente lo scontro.

Sabato sera la prova del tavolo della giuria

La risposta arriverà con la prossima puntata. Carlucci ha già reso pubblica la nuova disposizione e difficilmente potrà fare marcia indietro senza ammettere un passo falso. D’Urso, dal canto suo, dovrà decidere se sedersi dove le è stato indicato o restare al suo posto. Il primo segnale lo darà l’inquadratura iniziale della giuria, sabato sera, quando il pubblico potrà vedere chi siede accanto a Mariotto.