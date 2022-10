Tina Cipollari ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di alcuni protagonisti di Uomini e Donne. L’opinionista ha parlato sia del trono Over che del Classico e, come al solito, non ha avuto peli sulla lingua.

Uomini e Donne: Tina Cipollari a ruota libera

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Tina Cipollari ha parlato dei protagonisti della nuova edizione del programma. L’opinionista, nello specifico, ha confessato chi sono i volti nei confronti dei quali nutre maggiori dubbi. In primis c’è la tronista Federica Aversano, verso la quale non nutriva grandi apprezzamenti neanche quando era corteggiatrice. Tina ha dichiarato:

“Non mi piace come si pone nei confronti dei suoi corteggiatori. Mi sembra una ragazza alla ricerca dell’uomo impossibile. Non sa nemmeno lei quello che realmente vuole. Io penso che a lei non piaccia nessuno dei ragazzi che sono lì, farebbe prima a eliminarli tutti e ricominciare da capo. Alla fine, secondo me, se continua con questo atteggiamento, resterà con un pugno di mosche in mano”.

Da Federica Aversano alle dame Over

Dalla Aversano, che non la convince “proprio per niente“, Tina è passata a parlare delle dame del trono Over. La Cipollari si è soffermata sui volti di punta di Uomini e Donne, ovvero Roberta Di Padua, Ida Platano e Gemma Galgani. Tra loro, con chi uscirebbe a fare un aperitivo? L’opinionista, strano ma vero, ha dichiarato:

“Tra le tre sceglierei Gemma, è l’unica a potermi dare qualche consiglio sull’amore (ride, ndr), ma soprattutto mi piacerebbe chiederle qual è il segreto per conquistare un uomo, e come si fa per tenerlo legato a sé (ride, ndr)”.

Invece, tra Fabio il fotografo e Armando Incarnato preferirebbe “la clausura“.

Tina Cipollari: c’è qualcosa di cui si pente?

Tina ha proseguito sottolineando che, in questi anni a Uomini e Donne, non c’è nulla di cui si pente. Anzi: “Con alcuni dei partecipanti sono stata troppo buona“. Perché nel programma di Maria De Filippi ci sono alcuni protagonisti che non trovano l’amore? La Cipollari non ha dubbi: