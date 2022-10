Armando Incarnato, uno dei protagonisti del trono Over di Uomini e Donne, si è recentemente raccontato in un'intervista: ecco cosa ha dichiarato.

Armando Incarnato, protagonista indiscusso del parterre del trono Over di Uomini e Donne, recentemente si è raccontato in un’intervista rilasciata al Magazine ufficiale del programma. Ecco cosa ha rivelato sulla sua vita privata ed in particolare su Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, Armando Incarnato confessa: “È un brutto periodo”

In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Armando Incarnato ha rivelato che sta vivendo un periodo non semplice della sua vita ed in particolare ecco cosa ha dichiarato:

“Sto affrontando un periodo molto particolare. A volte mi sento mancare la terra sotto i piedi, e sto cercando di imparare a volare. Non me la sento di aprirmi, sto cercando di metabolizzare delle cose. Più in là forse avrò la lucidità per farlo, per ora so solo che ho bisogno intorno a me di tranquillità, serenità e tanto amore. Vorrei una spalla su cui riposare, è da un po’ che mi sento stanco“.

Armando Incarnato sui suoi continui cambi di look: “Non voglio somigliare a nessuno”

Il mondo dei social ed in particolare i telespettatori di Uomini e Donne non hanno potuto far a meno di notare e conseguentemente commentare i numerosi cambi di look fatti da Armando Incarnato in queste prime settimane di messa in onda del programma.

Tanti sono stati gli apprezzamenti rivolti al cavaliere napoletano, ma al contempo qualcuno non gli ha risparmiato delle pesanti critiche, a tal proposito ecco cosa ha dichiarato Armando a riguardo:

“Non mi interessa somigliare a nessuno”.

E a queste parole ha aggiunto:

“A prescindere dall’apparire e dalla forma, può esistere un essere, una sostanza, che spiazza sempre tutto e tutti”.

Armando Incarnato su Roberta Di Padua: “Mi sono sentito usato”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Armando Incarnato ha parlato anche di Roberta Di Padua ed in particolare ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla precedente conoscenza che ha avuto con la dama:

“Sono rimasto deluso dal suo atteggiamento. Mi sono sentito usato per creare, quando si frequentavano, dinamiche con Riccardo e penso, a oggi, che sia stata un’amicizia unilaterale la mia”.

È possibile che Roberta decida di replicare alle accuse lanciate da Armando, per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne.