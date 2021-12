Manca ormai davvero pochissimo ai festeggiamenti per Capodanno, meglio quindi farsi trovare pronte! Se non avete ancora deciso la manicure adatta lasciatevi ispirare da quelle che sono state le tendenze più belle del 2021 in fatto di unghie.

Per questa occasione così speciale, non fermatevi solo al glitter o al più classico rosso, ma divertitevi ad osare con i trend proposti durante la stagione! C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Unghie, idee per Capodanno 2021: le Galaxy Nails

Se il solito glitter non vi soddisfa potrete decorare le vostre unghie con l’effetto Galaxy, ovvero con tutti quei piccoli dettagli che ricordano una galassia. Le più gettonate hanno tonalità scure che vanno dal nero, al blu, al viola, con piccole stelle bianche, qualche brillantino e il disegno di qualche pianeta.

Alle Galaxy Nails si può unire anche la tecnica marble, l’effetto marmo che in questo contesto e con i colori giusti, può ricordare addirittura la via lattea. Volete rendere la vostra manicure ancora più preziosa? Aggiungete qualche goccia dorata oppure bronzo!

Per non passare inosservate durante il brindisi di Capodanno potrete optare anche per delle Galaxy Nails davvero realistiche! In questo caso i colori scuri daranno profondità, mentre quelli più chiari come il lilla, l’azzurro, l’arancione e il marrone serviranno per formare le nebulose tipiche della galassia. Immancabile poi, qualche punto di bianco per rappresentare le stelle.

Le Velvet Nails

Le Velvet Nails sono caratterizzate da una distesa di innumerevoli glitter che reagiscono con una calamita formando appunto un effetto simile a quello del velluto. A lanciarle qui in Italia è stata l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e noi ve le riproponiamo per Capodanno! Quelle effetto bianco perlato vi faranno sicuramente splendere.

Se non vi piacciono le nail art eccessive ma volete provare qualcosa di diverso dallo smalto “basic” provate le Velvet Nails sui toni del beige. Questo colore, unito a questa particolare tecnica, darà un tocco di luce, senza però esagerare. l’effetto sarà davvero molto chic.

Invece, se volete andare sul sicuro, fate come Chiara Ferragni e scegliete le Velvet Nails rosa. Per renderle più adatte a Capodanno potreste alternarle ad unghie della stessa tonalità ma molto semplici, abbellite solo da qualche brillantino oppure qualche decorazione dorata.

Il Very Peri

Per Capodanno potreste anche decidere di accogliere il 2022 con il colore di tendenza secondo Pantone: stiamo parlando del Very Peri ovvero il perywinkle, o pervinca per noi italiani. Si tratta di una particolare sfumatura di blu tendente al viola declinabile in diverse gradazioni a seconda della quantità di colore aggiunto. Secondo Pantone questo colore simboleggia la voglia di rivalsa, ideale per iniziare il 2022 con il piede, anzi, la manicure giusta. Non trovate? Per un tocco “freddo” potreste alternare la stesura del colore a glitter della medesima tonalità.

In alternativa ecco un effetto sfumato davvero bellissimo, che mixa un semplicissimo nude con il Very Peri all’altezza delle french. Perfetto per dare alle dita un aspetto otticamente più affusolato senza però dover rinunciare ad un tocco di colore.

Semplici ma comunque di grande effetto anche le unghie degradé realizzate proprio con viarie sfumature del Very Peri, da quelle più scure a quelle più chiare, con l’aggiunta del rosa confetto e del bianco sull’anulare e sul mignolo.