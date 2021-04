Tra le tendenze unghie per la primavera estate 2021, forse la più cool, stilosa e anche elegante è la velvet nails, ovvero le unghie dall’effetto velluto. Vediamo qui di seguito di cosa si tratta e quali sono i colori più in voga.

Velvet nails: la nuova tendenza unghie 2021

Se pensavate di sfoggiare colori e motivi artistici tipicamente invernali solo durante la stagione più fredda, vi sbagliavate. Sì perché tra le tendenze unghie per la primavera estate 2021, quella più amata al momento è la velvet nails. Come possiamo già capire dal nome, si tratta di unghie dall’effetto velluto, declinato in colori sgargianti e molto luminosi. Insomma, una nail decisamente cool, alla moda e molto versatile.

La prima a proporre questa tendenza è stata la nail designer di Los Angeles Amy Lee che in un post su Instagram (ed è proprio su questo social che è nato e spopolato il trend) ha sfoggiato una velvet nails sui toni del verde chiaro, dall’effetto cangiante e molto brillante, l’ideale per ogni occasione, sia di giorno che di sera:

Come si creano le velvet nails?

Realizzare una manicure effetto velluto non è così complicato come apparentemente potrebbe sembrare. Sono necessari l’utilizzo dello smalto magnetico e ovviamente di un magnete specifico per la nail art. Come si fa? Il gioco è semplice: bisogna utilizzare il magnete seguendo movimenti ben precisi, ponendo più volte al centro dell’unghia e spostandolo dal basso verso l’alto e anche lateralmente.

Il suo utilizzo potrebbe ricordare quello della tecnica cat eye, ma la differenza è che in questa il magnete viene avvicinato una sola volta allo smalto non asciutto sopra al quale si creano delle sorti di turbini sulle unghie.

Tornando alle nostre velvet nails, il movimento da ricreare con il magnete permette di far uscire ed evidenziare così le particelle scintillanti presenti nello smalto magnetico. In questo modo, si ottiene l’effetto velluto desiderato che ricorda appunto il tessuto.

Ultima avvertenza: questo tipo di nails look può essere eseguito sia su unghie ricostruite con gel o acrilico sia su unghie naturali. Inoltre, stanno bene su qualsiasi tipo di mano ed unghia.

Nails look a cui ispirarsi

Vediamo qui di seguito quali sono i colori e i look più stilosi e glam da cui prendere spunto per realizzare le vostre velvet nails:

Sage green

Partiamo da una tonalità molto delicata e sofisticata, il color salvia, un colore di verde che punta al grigio e che procedendo da dito a dito si può notare la differenza e come cambia il colore. Too cool!

Crystal rose

Passiamo ora ad un’altra tonalità molto cool ma dai toni più accesi e aggressive rispetto alla precedente. Questo rosa malva dall’effetto velluto farà brillare le vostre unghie anche nelle sere d’estate!

Blue magnet

State già pensando al mare e alle vacanze estive? Allora perché non portare un po’ di blu direttamente sulle vostre mani con il colore blu magnet: ipnotico, brillante e che vira sui toni del turchese. Bellissimo!

Effetto platino

Infine, in cerca di un nails look da sera scintillante? L’effetto platino fa al caso vostro, guardate per credere: