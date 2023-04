Tony Shalhoub, chi è: carriera e vita privata

Tony Shalhoub è un attore e regista statunitense, noto per il ruolo di Abe Weissman nella pluripremiata serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel”. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Tony Shalhoub: chi è?

Anthony Marcus Shalhoub, noto come Tony Shalhoub, è nato il 9 ottobre del 1953 a Green Bay, nello Stato del Wisconsin, secondogenito dei ben dieci figli di Joe Shalhoub, un immigrato libanese cattolico della Chiesa Maronita, e di Helen Shalhoub, una casalinga statunitense figlia di immigrati libanesi. Tony è alto un metro e settantasette centimetri, ha i capelli e gli occhi castani. Si è appassionato alla recitazione quando era molto piccolo, grazie alla sorella che lo ha convinto a recitare in uno spettacolo scolastico, “Il re ed io“. Ha studiato alla University of Southern Maine e ha conseguito un master in recitazione alla Yale Drama School. Per diverso tempo ha fatto parte della compagnia teatrale American Repertory Theatre, con la quale ha lavorato per quattro stagioni, dopo di che si è trasferito a New York, dove ha cominciato la sua brillante carriera a Broadway.

Tony Shalhoub: la carriera

Tantissime sono le pellicole, sia sul grande che sul piccolo schermo, a cui Tony Shalhoub ha preso parte dall’inizio della sua carriera, nel 1986, a oggi. Al cinema lo ricordiamo per aver recitato in film come “Che ne dici di Willy?, “La famiglia Addams 2″, “Genio per amore”, “Men in Black”, “Paulie – Il pappagallo che parlava troppo”, “Una vita esagerata”, “I colori della vittoria”, “Attacco al potere”, “Spy Kids”, “Spy Kids 2 – L’isola dei sogni perduti”, “L’uomo che non c’era”, “Missione 3D – Game Over”, “Una vita quasi perfetta”, “Men in Black II”, “Come lo sai”, “Nemesi” e “Final Portrait – L’arte di essere amici”.

L’attore è divenuto celebre grazie soprattutto alla serie televisiva “Detective Monk”, dove veste i panni di un geniale investigatore sospeso dalla polizia e affetto da diverse fobie. Grazie a questo ruolo, Tony Shalhoub ha ottenuto per otto volte consecutive la nomination agli Emmy Award, ottenendo tre vittorie, nel 2003, nel 2005 e nel 2006. Abbiamo visto Tony Shalhoub recitare anche in altre serie televisive, come “Un giustiziere a New York”, “X-Files”, “Ally McBeal”, “Nurse Jackie”, “BrainDead – Alieni a Washington” e “The Blacklist”. Oltre al Detective Monk, Tony Shalhoub è celebre per la serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel“, la cui quinta e ultima stagione è disponibile a partire dal 14 aprile sulla piattaforma streaming Prime Video. Nella serie Tony veste i panni di Abe Weissman, il padre della protagonista, Miriam Midge Maisel, interpretata dall’attrice statunitense Rachel Bronsahan.

Tony Shalhoub ha anche doppiato alcuni personaggi in film di animazione, come “Cars – Motori Ruggenti”, “Cars 2”, “Tartarughe Ninja”, Tartarighe Ninja – Fuori dall’ombra” e “Cars 3”.

Tony Shalhoub: vita privata

Tony Shalhoub è sposato dal 1992 con l’attrice statunitense Brooke Adams, conosciuta a Broadway. Con lei ha adottato una figlia, Sophie, nata nel 1993, e anche Josy Lyin, nata nel 1988 e che era già stata adottata da Brooke prima di sposarsi. L’attore non ha un profilo Instagram ufficiale.