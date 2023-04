The Marvelous Mrs. Maisel 5: il cast

Su Prime Video è in arrivo l’attesissima quinta e ultima stagione della serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, da chi sarà composto il cast.

The Marvelous Mrs. Maisel: il cast

La quinta e ultima stagione della serie televisiva statunitense creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino “The Marvelous Mrs. Maisel”, il cui titolo in italiano è “La Fantastica Signora Maisel“, è in arrivo. Ancora poche ore e i fan potranno scoprire cosa accadrà a Midge. Per quanto riguarda il cast, nella quinta stagione sarà pressoché lo stesso delle precedenti. Nei panni della protagonista, Miriam Midge Maisel, troviamo sempre l’attrice statunitense Rachel Brosnahan che, grazie a questa serie televisiva, ha vinto due Golden Globe, due Critics’ Choice Awards, un Premio Emmy e due Screen Actors Guild Award. Rachel Bronahan l’abbiamo vista recitare anche in film come “Beautiful Creatures – La sedicesima luna”, “Segreti di famiglia“, “Boston – Caccia all’uomo“, “L’ultima tempesta” e “L’ombra delle spie.”

Nei panni della manager di Midge, Susie Myerson, troviamo l’attrice, scrittrice, doppiatrice e comica statunitense Alex Borstein. Per l’interpretazione di Susie, Alex ha vinto tre Premi Emmy, due Critics’ Choice Television Award e due Screen Actors Guild Award, oltre a ottenere una candidatura al Golden Globe. A interpretare il marito di Midge, Joel Maisel, c’è l’attore statunitense Micheal Zegen, che abbiamo visto recitare anche nelle serie televisive “I Soprano” e “The Walking Dead“. Nei panni dei genitori di Midge, Rose e Abe, troviamo rispettivamente Marin Hinkle e Tony Shalhoub. Nei panni di Lenny Bruce c’è l’attore canadese Luke Kirby, mentre come new entry troviamo l’attore statunitense Reid Scott, che interpreta Gordon Ford.

The Marvelous Mrs. Maisel: anticipazioni sulla quinta stagione

La serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel“ sta per concludersi. La quinta stagione sarà infatti anche quella conclusiva. Alla fine della quarta stagione abbiamo visto Midge diventare ospite comica fissa del Waltford, uno strip club di Manhattan. Nella quinta stagione Midge lascerà il lavoro al club per esibirsi su altri palcoscenici al fine di aumentare la propria popolarità. Un’ottima occasione sarà con il Gordon Ford Show. Quello che è certo è che Midge farà di tutto per realizzare i propri sogni e diventare la star che ha sempre desiderato essere.

Il capo degli Amazon Studios, Jennifer Stalke, aveva annunciato che questa sarebbe stata la stagione conclusiva:

“Amy, Dan e La Fantastica Signora Maisel hanno costruito un percorso senza precedenti, elevando il livello delle storie che raccontano personaggi femminili, sfidando certe convenzioni della nostra industria e cambiando per sempre lo storytelling dell’intrattenimento con il loro modo di trattare unico. Questa serie ha significato molto per Prime Video e i suoi effetti si sentiranno anche dopo la stagione finale. Non vedo l’ora che gli appassionati si possano gustare ogni momento del finale di questa indimenticabile serie.”

The Marvelous Mrs. Maisel: quando esce la serie tv e dove vederla

La serie televisiva “The Marvelous Mrs. Masisel” sarà disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video dal 14 aprile 2023, data in cui verranno pubblicate le prime tre puntate. Gli altri episodi verranno caricati settimanalmente, uno ogni sette giorni, per un totale di 9 episodi in tutto. Per usufruire del servizio è necessario abbonarsi a Prime su Amazon.