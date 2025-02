Un debutto sorprendente all’Ariston

Il Festival di Sanremo è da sempre un palcoscenico privilegiato per artisti e celebrità, ma quest’anno Tony Effe ha deciso di stupire tutti con un look che ha lasciato il pubblico senza parole. Dopo averci abituato a scelte audaci e stravaganti, il rapper ha optato per un outfit completamente bianco firmato Gucci, un cambiamento radicale rispetto ai suoi soliti eccessi. La scelta di coprire i tatuaggi, simbolo della sua personalità, ha aggiunto un ulteriore elemento di sorpresa, trasformandolo in un gangster timido e affascinante.

Un look elegante e raffinato

Il primo outfit di Nicolò Rapisarda, il vero nome di Tony Effe, è stato un abito doppio petto in lana bianca, abbinato a una camicia e cravatta che hanno esaltato la sua figura. I mocassini e i guanti in pelle Rosso Ancora, scelti dal designer Sabato De Sarno, hanno completato un look che ha saputo mescolare eleganza e modernità. Durante la sua esibizione con il brano ‘Damme na mano’, il pubblico ha risposto con un caloroso applauso, dimostrando che il rapper ha saputo conquistare anche i cuori più scettici.

Gioielli e dettagli che fanno la differenza

Nonostante la scelta di nascondere i tatuaggi, Tony Effe non ha rinunciato ai gioielli, sfoggiando una cascata di diamanti firmati Tiffany & Co. Il valore dei suoi accessori supera i 40.000 euro, un dettaglio che non è passato inosservato. La sua fidanzata, Giulia De Lellis, ha contribuito a creare un’atmosfera di festa, indossando una t-shirt con la scritta ‘Vota Tony’, dimostrando il suo supporto incondizionato. Questo gesto ha reso il momento ancora più speciale, sottolineando l’importanza del sostegno reciproco nel mondo dello spettacolo.