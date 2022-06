“I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno stronzo in due, se sei ancora più stronzo in gola, se sei Zorzi in c**lo”, è questa la frase del comico Andrea Pucci che ha fatto infuriare l’influencer Tommaso Zorzi.

Quest’ultimo, attraverso una lunga serie di storie su Instagram ha criticato duramente il comico ripercorrendo quanto accaduto nelle ultime ore. “Non voglio fare polemica, ma dato che sono tirato in ballo volevo soffermarmi”, ha esordito.

Zorzi ad Andrea Pucci: “Tu lo sai dove lo prendo io?”

L’influencer raccontando cosa è successo ha riportato le parole che gli sono state dette da una sua amica: “Ieri una mia amica è andata a vedere lo spettacolo di Pucci e mi manda questa cosa”.

Nel mostrare la schermata di WhatsApp si sente la frase incriminata.

“Secondo me Pucci mi deve delle scuse”

Zorzi ha poi proseguito spiegando che Pucci gli dovrebbe delle scuse: “Immaginate se io salissi su un palco e dicessi ‘oh ragazzi, ho rotto l’aspirapolvere ma non so se prenderne una nuova o usare la moglie di Pucci per quello che succhia’.

Mi darebbe del pazzo, dicendomi di sciacquarmi la bocca. Ora siccome fa ridere la dicotomia gay e tutti lo prendiamo nel didietro si può dire? Secondo me Pucci mi deve delle scuse”. Infine ha concluso: “Uno può chiamarla come vuole, ma questa è omofobia”.