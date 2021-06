Soprattutto durante le partite più importanti, ad essere in prima linea nella tifoseria per sostenere le loro dolci metà ci sono loro, mogli, fidanzate e compagne dei calciatori. È successo con Ilary Blasi, conduttrice e moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, con Wanda Nara, moglie e procuratrice sportiva di Mauro Icardi e con Ilaria D’Amico conduttrice e compagna del portiere della Juventus Gianluigi Buffon.

Tra queste, l’occhio del gossip sempre attento, non si è lasciato sfuggire anche la fidanzata di quello che sembra essere uno dei calciatori del momento. Stiamo parlando di Thessa Lacovich, legata sentimentalmente al lecchese Manuel Locatelli. Ma scopriamo chi è e qualche informazione in più su di lei.

Chi è Thessa Lacovich

Thessa Lacovich sembra decisa nel voler tenere nettamente separate vita privata e personaggio pubblico. Le informazioni che abbiamo su di lei infatti, sono davvero molto risicate.

Non sappiamo nulla della sua famiglia d’origine o quando è nata, ma sappiamo dove. La Lacovich è originaria della Costa Rica, stato dell’America Centrale che si affaccia direttamente sui meravigliosi Caraibi e sull’oceano Pacifico.

Da anni però si è trasferita in Italia, dove ha conseguito gli studi, arrivando a laurearsi in Digital Communication Strategy all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Sempre nella capitale lombarda, Thessa Lacovich vive e lavora occupandosi di e-commerce online e definisce se stessa appunto come “e-commerce freelance”.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che prima di intraprendere la carriera attuale, Thessa sia stata anche producer per il colosso televisivo Sky, per la parte dedicata al cinema.

Chi è Thessa Lacovich: il profilo Instagram

Nonostante mantenga un gran riserbo sulla sua vita privata, Thessa Lacovich ha un profilo Instagram seguitissimo dove pubblica perlopiù selfie, scatti professionali, foto di viaggi in posti paradisiaci e qualche attimo condiviso con il fidanzato Manuel Locatelli, che sostiene moltissimo nella sua carriera sportiva e con cui sembra formare una coppia affiatata.

Non solo Manuel, nel cuore di Thessa Lacovich c’è anche spazio per il suo adorato cagnolino di nome Teddy, un bellissimo West Highland White Terrier. Sempre osservando ciò che posta sul proprio social, la Lacovich sembra avere anche interesse per l’equitazione.

Thessa Lacovich: vita privata Thessa Lacovich: vita privata

Come abbiamo già detto, nella vita di Thessa Lacovich ormai da qualche anno c’è l’atleta Manuel Locatelli di cui sembra essere molto innamorata. Si tratta di uno dei calciatori più osservati del momento. Classe 1998, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana, per le sue capacità nel 2015 è stato inserito dal The Guardian tra i migliori cinquanta giocatori nati nel suo stesso anno.

In occasione degli Europei, quando l’Italia ha vinto contro la Svizzera, la Lacovich ha festeggiato postando sul proprio profilo Instagram una foto del proprio fidanzato esultante in campo, mentre mimava con le dita la lettera “T”, l’iniziale del nome della Lacovich appunto. Una dedica speciale che il calciatore è solito fare alla propria fidanzata dopo ogni rete, tradizione ripetuta ovviamente anche con la doppietta di goal che ha permesso agli Azzurri di passare direttamente agli ottavi.