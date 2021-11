Dopo le unghie effetto matte e la french manicure glitter, spopolano sui social le thermal nails. Se volete scoprire di più su questa particolare tendenza in fatto di unghie per l’inverno 2021 o se avete semplicemente bisogno di un po’ di ispirazione per la prossima manicure, ecco qualche idea scovata proprio sui social.

Thermal nails, la nuova tendenza per l’inverno 2021

Il mondo della nail art si arricchisce con un nuovo trend: le thermal nails. Come si può ben immaginare dal nome, si ispira a quello dato dalla termocamera, che mette in evidenza le diverse aree di un corpo o di un ambiente, dividendolo in sezioni irregolari colorate in base alla temperatura. Per riprodurre questo particolare effetto, le unghie vengono decorate sovrapponendo più smalti colorati e si passano poi sotto la lampada UV per la polimerizzazione.

Il passaggio successivo è quello più creativo, ma anche il più complesso, perché tramite l’utilizzo di una fresa apposita la vostra onicotecnica di fiducia andrà a lavorare alcune zone della superficie dell’unghia, scoprendo i vari strati.

Per realizzare le thermal nails servono necessariamente le mani esperte di un’onicotecnica, ma potrete anche realizzare un effetto molto simile da sole a casa, utilizzando un’altra tecnica: quella della water marble.

Non vi serviranno altro che pochi strumenti facilmente reperibili in casa e nei negozi dedicati all’estetica, i colori giusti e qualche video tutorial su YouTube.

L’effetto thermal nails può ovviamente variare a seconda delle preferenze, ma quello più classico vuole come ultimo colore steso sull’unghia, un blu brillante e intenso sotto il quale si andranno a scoprire altri colori brillanti come il rosso, il verde e il giallo.

Un’altra variante classica è quella che al posto del blu vuole il nero. Per un effetto, per così dire molto “hot”, le nail artist più brave possono cimentarsi nella realizzazione di disegni a tema, per esempio, la rappresentazione di un corpo umano sottoposto agli effetti della termocamera.

Che colori usare

Se l’obiettivo poi è quello di aggiungere colore alle giornate fredde e grigie tipiche dell’inverno, si può provare la stessa tecnica ma con le tonalità del rosa, del lilla, oppure con i colori pastello. L’effetto finale sarà deliziosamente ’70s!

Le personalità più audaci possono osare con un effetto metallizzato davvero sorprendente, come queste unghie silver, rese ancora più uniche dalla particolarissima forma “a rossetto”.

Thermal nails con l’effetto nude

Le thermal nails stanno benissimo anche accompagnate ad un effetto nude e, anche in questo caso, ci sono diverse varianti. Una prima variante vede l’unghia rosa nude che sovrasta i colori classici della termocamera (appunto il blu, il verde, il giallo e il rosso).

Una seconda variante delle thermal nails nude invece, per essendo elaborata, risulta per certi versi più discreta e vuole sempre l’unghia con effetto naturale accostata ad altri colori dall’aspetto molto più tenue.

Thermal nails con l’effetto matte

Come succede con la moda, anche le tendenze in fatto di unghie si possono mixare. Ecco quindi le thermal nails abbinate alle unghie effetto matte, ovvero l’effetto opaco. I due trend si possono alternare, facendo magari un unghia di un effetto e le altre dell’altro.

Una seconda opzione inoltre, è quella di unire i due effetti usando tutti i colori che servono con effetto opaco, oppure ad essere matte può anche essere solo il colore dello strato finale.