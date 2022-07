ThaSup, Salmo e Takagi e Ketra mettono per la prima volta insieme le forze per quello che punta ad essere uno dei tormentoni dell’estate 2022, Bubble. Nonostante non sia certo la canzone di maggior successo e quella più asoltata dell’estate, è uno dei pezzi che più ha fatto parlare di sé, in quanto mai fino ad ora il giovanissimo Tha Supreme si era “concesso” al classico gioco del tormentone estivo.

In effetti, il pezzo è stato presentato come un “anti tormentone” estivo. Bubble (in italiano il significato della parola è “Bolla”) è accompagnato da un video ufficiale molto colorato, diretto da Giulio Rosati. Al centro c’è un simpatico personaggio che in un pomeriggio d’estate crea scompiglio e confusione in un autolavaggio.

Qui sotto trovate video e testo di Bubble.

Video Bubble ThaSup, Salmo e Takagi e Ketra

Audio Bubble ThaSup, Salmo e Takagi e Ketra

Testo Bubble ThaSup, Salmo e Takagi e Ketra

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

Lei un po’ mi ama un po’

mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, halo

Yo, già ho consumato le suole

Dietro ho ‘ste qui di cui

non so neanche il nome, io, ah, ah, ah

Cerco me anche se non dovevo,

ma me ne sto andando

Corro più veloce di Lambo,

lascio le scorie (Scorie)

Stare coi fratelli mi rianima

sempre in corner, yeah

Ho dentro uno squalo,

ma, se lo ignoro, è come non ci fosse

Fumo, fumo G fino alla tosse

Vedo troppe cose che

per me son no-sense

Lei un po’ mi ama un po’

mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao,

bye bye, halo

Sai che li evito i posti

in cui ci sono già stato

Ma tu mi ci riporti

quindi bella, ciao, bye, halo.

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh (Ah-ah)

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh (Ah-ah-ah)

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh (Ah-ah-ah)

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

Ciao ciao, bye bye, halo

Toc, toc, toc

Aspetto una risposta

chiuso fuori dalla porta,

è da una vita che ti busso, ah, ah, ah

A furia di metterci una pietra sopra

mi son fatto la villa di lusso, ah, ah, ah

Ancora non dimentico, soffoco l’amore,

quando muore lo rivendico

Yeah, sarà che sono perfido,

guarda in faccia la realtà,

non vedi? Sono identico.

Yeah, lei mi ama perché sono il boss, eh

O perché nella figa c’ha un POS, eh

Strisciano la carta,

mi succhiano il conto in banca,

stanno in fila manco fossero alle Poste, eh

Occhi come spilli,

tra nubi di fumo sto in chillin’

Di stile ne ho a milli, se balli

con quel culo, tiro schiaffi come Willie

Lei un po’ mi ama un po’

mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, halo

Sai che li evito i posti

in cui ci sono già stato

Ma tu mi ci riporti

quindi bella, ciao, bye